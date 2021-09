https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Marcha atrás

Uruguay: Lacalle Pou envió al Congreso un proyecto para que los feriados no sean movibles

El presidente advirtió que "los feriados no nacieron por un tema turístico".

El Gobierno de Uruguay busca dar marcha atrás con la iniciativa que permite correr los feriados para que formen parte de un fin de semana largo y fomentar el turismo, y para eso envió al Congreso un proyecto de ley que declara inamovibles los días festivos. Uruguay tiene tres feriados que se mueven a los lunes cuando caen martes, miércoles, jueves o viernes: 19 de abril (Desembarco de los Treinta y Tres Orientales), el 18 de mayo (Batalla de las Piedras) y el 12 de octubre (Día de la Raza o Descubrimiento de América). Pero el presidente Luis Lacalle Pou advirtió que "los feriados no nacieron por un tema turístico" y adelantó que la última conmemoración de la Batalla de Las Piedras que promovería la modificación de la normativa vigente. Tenés que leer Uruguay habilitará el ingreso de turistas con vacunación completa y PCR negativo "Los feriados que un país tiene significan un momento de recordación, poner un poco de pausa en esta vida loca que llevamos todos, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, nuestros orígenes y eso hace parte de una nación. Los símbolos, la historia, hay tantas otras cosas”, afirmó. Para el mandatario, “puede tener un fin secundario pero el primario tiene otra razón, y si uno cambia las fechas, desvirtúa el por qué de los feriados". En su artículo único, el proyecto gubernamental propone derogar la Ley número 16.805, del 24 de diciembre de 1996, que estableció el corrimiento de los días de celebración de los feriados declarados por ley, detalla el sitio del diario El Observador. "Por la norma citada se dispuso que los feriados declarados por ley, sin perjuicio de la conmemoración de los mismos, siguieran como régimen que, si coincidían sábado, domingo o lunes, se observarán en esos días, si ocurrieren martes o miércoles, se observarán el lunes inmediato anterior y, si ocurrieren en jueves o viernes, se observarán el lunes inmediato siguiente", dice la exposición de motivos. En 2001, la Ley número 17.414 exceptuó de ese régimen a los feriados de Carnaval y Semana de Turismo y los correspondientes al 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 19 de junio (Natalicio de José Artigas), 18 de julio (Jura de la Constitución), 25 de agosto (Día de la Independencia), 2 de noviembre (Día de los Difuntos) y 25 de diciembre (Navidad) que se consideran inamovibles. "Los feriados son fechas de celebración de festividades, y en el caso de los feriados alcanzados por la ley que se proyecta derogar, nos recuerdan acontecimientos patrios propios de la gesta libertadora de nuestro país así como hechos de repercusión universal, cuya importancia hace que para honrar nuestra historia, los mismos sean celebrados en la fecha que recuerda su ocurrencia”, señalan los fundamentos del nuevo texto.