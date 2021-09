Rufino: no le abrió la puerta al ex marido y le tiró parte de la casa a mazazos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ocurrió en el departamento General López. La víctima, se encontraba en su casa sola con tres hijos menores de edad. Días antes, la ex pareja había entrado a patadas a la casa y la ahorcó.

Una mujer de la ciudad de Rufino, denunció a su ex marido luego de un violento episodio donde el sujeto le tiró abajo parte de su casa a mazazos, ante la negativa de dejarlo ingresar al domicilio. El hecho ocurrió en Julián Sosa al 600 y ya tomaron parte la fiscalía de esa localidad, Acción Social de la Municipalidad y la Comisaría de la Mujer.

La víctima, Daiana Pérez, contó en una entrevista al medio local “Sucesos”, que el hecho tuvo lugar el martes último a la mañana, cuando ella dormía con sus 3 hijos con quienes comparte la vivienda. “Él llegó y me abrió la ventana. Me pidió que lo dejará pasar a tomar mates. Le dije que no, que se vaya o llamaba a la policía”, relató en primer lugar.

“Ahí me dijo que se iba a llevar unos 10 ladrillos que estaban sueltos. Le dije que los agarrara y se fuera. Pero insistía en pasar. Ahí llamé a la policía y le mostré el teléfono”, describió. Lo que siguió luego fue una escena de descontrol y violencia extrema: “Agarró la maza que había en la construcción de una pieza. Empezó a tumbar todo a mazazos. Que yo haya llamado a la policía desató la furia y volteó todo. Lo filmé porque no sabía que iba a hacer, si me iba a matar a mazazos. Para mí estaba sin dormir y bajo sustancias”.

Entre gritos de sus tres hijos, Daiana asegura que tuvo miedo que el ex entrara porque unos días antes, intentó ahorcarla: “El sábado (último) me pateó la puerta. Me agarró del cuello delante de los chicos, me tiró contra la mesa y me ahorcó. Me golpeó la mano. Ese sábado lo saco la policía. Pero no quise hacer la denuncia porque estaba sola y no me podía mover. Tenía miedo que esté a la vuelta de casa”.

Tras el descontrol en esa vivienda, el sujeto fue retirado del lugar por la policía. “Hice la denuncia y actuaron. Llamé a la fiscalía porque tengo miedo. No sé si va a volver y me va a incendiar la casa. Estoy encerrada. Tengo mi mamá que me ayuda. La hermana me insultó y no se pone en el lugar de la mujer. La madre me puso (por mensaje) que él reaccionaba así porque yo no le quería abrir la puerta”, agregó.

Y cerró: “Les pido a las mujeres que no se callen. Yo me callé mucho tiempo. Pasé mucha violencia familiar y personal. Me cansé. Quiero vivir. No quiero estar muerta y dejar a mis hijos solos. Él no está capacitado para criarlos. Quiero que la justicia actúe rápido”.