https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.09.2021 - Última actualización - 4:21

4:17

Inferiores e Infantiles de la Liga

La Academia Andrés Cabrera crece a pasos agigantados

La institución liderada por el ex jugador y ex coordinador de la Escuela Sabalera compite en la Liga desde inicios de este año y nuclea cada vez a más niños. Dialogamos con él sobre la actualidad y los proyectos del club.

Crédito: Manuel Fabatía



Crédito: Manuel Fabatía

El Litoral en en

Inferiores e Infantiles de la Liga La Academia Andrés Cabrera crece a pasos agigantados La institución liderada por el ex jugador y ex coordinador de la Escuela Sabalera compite en la Liga desde inicios de este año y nuclea cada vez a más niños. Dialogamos con él sobre la actualidad y los proyectos del club. La institución liderada por el ex jugador y ex coordinador de la Escuela Sabalera compite en la Liga desde inicios de este año y nuclea cada vez a más niños. Dialogamos con él sobre la actualidad y los proyectos del club.

Por Ignacio Pueyo Desde marzo de 2021, Santo Tomé es la ciudad que da cobijo a un nuevo proyecto lleno de ilusiones en la Liga Santafesina de Fútbol: La Academia Andrés Cabrera. Justamente el reconocido "Hippie" Cabrera es quien lleva adelante este trabajo deportivo que ha ganado gran aprobación entre el público liguista. Hasta hace poco tiempo, el ex futbolista se desempeñaba en Colón, donde llevó adelante la escuelita y también estuvo a cargo de categorías de AFA. Hoy, ya está enfocado cien por ciento en este nuevo sueño. "Este proyecto surge después de mi salida de Colón de Santa Fe, cuando con mi hijo decidimos emprender esto, en función de que teníamos entrenando a algunos chicos con nosotros y también conocíamos a chicos de otros clubes. Hablamos con la Liga, nos exigieron personería jurídica, y a partir de ahí empezamos en muy poco tiempo. Tuvimos un mes para formar seis categorías, que eran las que se nos exigían. Arrancamos con mucho entusiasmo", comenzó explicando Cabrera. Andrés Cabrera. Un DT preparado para afrontar grandes desafíos. Hoy, a cargo de la Academia que lleva su nombre. Más de 100 niños y jóvenes participan de los torneos liguistas. Foto: Flavio Raina La institución tiene actualmente las tres categorías Infantiles (2010, 2011 y 2012) y las tres de Inferiores Menores (2007, 2008 y 2009). No obstante, ya están sumando niños desde los cinco años aproximadamente, trabajando así desde las primeras edades de escuelita de fútbol. Además, Cabrera explicó que los entrenamientos semanales se realizan en el complejo El Arena, mientras que los partidos de local se desempeñan en el club de suboficiales Sargento Cabral. "Tenemos alrededor de 130 o 140 chicos. Estamos muy contentos por eso, y lo bueno es que durante las restricciones se fue corriendo la bolilla, y seguimos teniendo todas las semanas nuevas convocatorias. Se siguen acercando chicos de otras instituciones, o que quieren iniciarse en la actividad" amplió el entrenador. Foto: Manuel Fabatía -¿Cuáles son los resultados que ves en el corto tiempo? -Nosotros vemos que los padres entendieron cuál era nuestro mensaje desde el lado social y desde el lado futbolístico. Tuvo mucho que ver el hecho de que la gente me conoce, hace mucho tiempo que estoy en el fútbol infantil, trabajando hace muchos años ya desde Santa Fe Fútbol, mi paso por Colón también. Entonces fue muy lindo poder ver chicos que yo tenía desde hace mucho tiempo en la escuelita de Colón, inclusive tengo niños de Paraná, de Sa Pereira, de algunos clubes de la Liga Esperancina. Eso es muy reconfortante, porque creen en el trabajo y apuestan a todo esto. -¿Cuándo tiene previsto Andrés Cabrera su propia institución material? Con la cancha, con lo que nosotros llamamos la casa propia. -Recién iniciamos este año, nos está yendo muy bien con el apoyo total de los padres, y a futuro lo tenemos pensado. Pero eso ya tendría que ser con el aporte de otra gente, con sponsors, o por qué no siendo filial de algún club de Primera, o del extranjero también se puede dar, ¿por qué no? -¿Colón y Unión tienen la puerta abierta para mirar los jugadores de ustedes? -Si, seguro. Nosotros tenemos jugadores de Colón y de Unión que estaban con poco lugar, entonces vinieron a préstamo. Después volverán al club, nosotros trabajamos para todos los clubes, no hay exclusividad con nadie. Foto: Manuel Fabatía En ese sentido, Cabrera remarcó una vez más la confianza de la gente teniendo en cuenta la gran cantidad de años que lleva su persona al frente de grupos de trabajo en divisiones inferiores e infantiles: "Al estar tanto tiempo en el fútbol infantil, la idea nuestra dentro de la organización y del club es poder mostrar nuestros jugadores, darles la posibilidad a los chicos de la zona." "Hay otro horizonte porque no se termina el fútbol en Colón o en Unión. Nos ha tocado un caso muy lindo hace un par de semanas: ya tenemos dos niños que han sido vistos por Vélez Sarsfield y que tendrían que viajar el mes que viene. Así vendrá Talleres, también Gimnasia y Esgrima de La Plata, queremos traerlos para que vean no solo nuestros jugadores, sino los jugadores de todos los clubes de la Liga, los que se quieran acercar. La idea es esa, no solo un club social, sino también abierta en lo deportivo para que nuestros chicos y los chicos de toda la zona puedan tener otras posibilidades" cerró. Para interesados Para todos los interesados a sumarse en la Academia Andrés Cabrera, pueden comunicarse al 342 - 5 008468. Además, la institución cuenta con un área exclusivo donde el profesor Joaquín Freyre trabaja con 25 arqueros que llegan de distintas partes de la región. Los interesados en participar de dichas prácticas deberán comunicarse al siguiente número de contacto: 342 5 316094 (Profe Joaquín). Pergaminos que avalan su trabajo Como futbolista, Andrés Cabrera jugó en Talleres de Córdoba, donde consiguió el ascenso a Primera División en 1998 y la Copa Conmebol 1999. Previamente había jugado en San Martín de Tucumán, donde disputó las recordadas finales de 1995 frente a Colón. Además, también jugó en General Paz Juniors de Córdoba, el fútbol peruano, entre otros. Como entrenador se desempeñó en Central Norte de Salta, Atlético Franck, Santa Fe Fútbol Club y Colón de Santa Fe, entre otros. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: