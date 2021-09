El "diablo" renovó sus energías

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Rojo santotomesino arrancó el torneo de gran manera y, tras el tiempo sin competencia, intentará volver a meterse en la pelea por el campeonato de la Liga Santafesina de Fútbol.

Por Luciano Barroso

Independiente, al igual que el resto de los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol, volvió a la competencia con energías y esperanzas renovadas tras el parate debido a la pandemia del coronavirus, que impidió continuar con el desarrollo normal del torneo "Jorge Alberto Angeloni".

Independiente supo liderar el campeonato en las primeras fechas y volvió al ruedo con una derrota ante Cosmos FC y el empate del fin de semana ante el siempre complicado Argentino de San Carlos, en condición de visitante. Ahora, deberá medirse de local frente a Colón, en un partido que definirá las aspiraciones que pueda tener el equipo de Santo Tomé de cara a lo que resta del certamen.

Pasión Liga, suplemento de Diario El Litoral dialogó con el entrenador del elenco de Santo Tomé, Mario Pigliacampo, acerca del retorno a la competencia, la dura tarea de motivar a un equipo en medio de la pandemia, los objetivos que se plantearon y muchos otros tópicos en torno a lo que va del 2021 en la Liga Santafesina.

Sobre la preparación para retomar la competición, el DT sostuvo que "Fue una etapa de mucha incertidumbre, por eso la motivación siempre fue un problema. Los jugadores son chicos jóvenes que han pasado por mucho en esta pandemia: chicos que han perdido el trabajo, que han perdido familiares".

Y agregó: "Nos enfocamos en tratar de motivarlos para que no aflojen nunca. Hicimos hincapié en las situaciones personales que vivían nuestros futbolistas. Siempre tratamos de hacer foco en que lo mejor que les podía pasar era despejarse dos horas diarias con el resto del grupo".

-¿Crees que se estiró demasiado la vuelta de la competencia?

-Por ahí las ganas y el deseo de uno es que todo vuelva rápido a la normalidad, pero hay que ser conscientes de que hay mucha gente que está complicada. La gente de salud vivía al límite todos los días, lo sé porque tengo hermanos médicos.

En pandemia me ha tocado perder a mi papá, no por Covid, pero lo que vi mientras él estuvo internado es la cola de 50 metros con gente en camilla esperando para entrar en el hospital. Nunca me había tocar ver algo semejante. Me hizo entender que había que hacer las cosas de la mejor manera, había que cuidarse para poder volver. Yo lo viví y, sinceramente, te daba miedo. Entendí que había otras prioridades antes que lo deportivo.

-¿Cómo analizas el presente del equipo?

-Independiente es un equipo en formación, con muchos chicos jóvenes mechados con gente de experiencia. Somos un equipo que arrancó este año tratando de mejorar el trabajo que hizo el cuerpo técnico anterior, que fue muy bueno, manteniéndose en la categoría. A la mayoría de los chicos que están hoy les tocó ascender y descender al año, y después volver a ascender, entonces fueron muchas emociones y experiencias juntas. Tratamos de terminar de armar y ensamblar lo que ellos ya traían e incorporarles cosas nuevas.

Somos un equipo en formación, que arrancó muy bien la primera parte del torneo y que se mantiene en una posición expectante. Nos tocó competir con equipos durísimos como Colón de San Justo, La Salle, ahora con Cosmos y Argentino de San Carlos. Hicimos un gran trabajo y vamos por un buen camino.

-¿Siguen con chances de pelear la punta del torneo?

-Hay que volver a empezar, resetear la máquina e intentar mantenernos en el pelotón de arriba. Estamos muy contento con la proyección de los chicos y con los resultados que tenemos.

Nosotros tenemos el anhelo de pelear por el campeonato. Entendemos que hay equipos que están haciendo las cosas muy bien, pero nuestra idea es pelear todo lo que se pueda por el torneo, no despegarnos de los de arriba, que se tienen que empezar a enfrentar entre ellos.

Por primera vez en la historia un plantel de Independiente logra ganar los 5 primeros partidos. Esto es largo, ahora estamos en la búsqueda de encaminarnos por la pelea del campeonato. A los equipos históricos no les tocó empezar bien, pero con el correr de las fechas encontraron su rumbo. La conversación va a estar en esos equipos, como El Quillá, Sanjustino, Colón de San Justo, Argentino, La Salle, Unión. Son equipos que históricamente pelean por los torneos.

-¿Crees que el nivel de la Liga Santafesina es mejor que el de años anteriores?

-Esta liga es una de las más competitivas y es muy mirada en la provincia. El fútbol que se practica se ha hecho demasiado físico para mi gusto. Se le ha incorporado mucho la parte física al juego en sí, entonces los partidos no son tan vistosos, son más friccionados. Si me preguntas: ¿Son partidos lindos para mirar? A veces no, porque el físico le ha ganado terreno a la parte futbolística y técnica.

Pero siempre consideré que es una liga muy linda donde hay jugadores con mucha categoría para jugar. Hace 5 años que estoy en Independiente y veo un caudal de muy buenos jugadores, uno trata de potenciar esas cualidades técnicas, pero incorporando la parte física porque realmente se necesita. No se puede jugar si no estás bien entrenado, no te sostenes en un año de torneo.

-¿Cómo ves al club en líneas generales?

-Independiente es un club que ha crecido de manera exponencial, ha mejorado las instalaciones y cuenta con más material de trabajo. Está constantemente tratando de mejorar en algo, eso es lo que a uno lo motiva para trabajar ahí adentro. Siempre buscamos que el jugador vea el esfuerzo que hace la institución para mantenerlos bien. Esto nos permite a nosotros exigirles más, que piensen de otra manera y se preparen.