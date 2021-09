Video: seis heridos en un ataque terrorista en Nueva Zelanda

Seis personas resultaron heridas este viernes por el ataque con un cuchillo de un presunto terrorista, quien fue abatido después a tiros por la Policía, en un supermercado de Auckland, Nueva Zelanda, según confirmaron fuentes oficiales.

"Esta tarde, a eso de las 14.40, un extremista violento perpetró un ataque terrorista contra neozelandeses inocentes", dijo en una rueda de prensa en Wellington la primera ministra del país oceánico, Jacinda Ardern, y remarcó que el "extremista" era conocido por las autoridades de su país.

New Zealand PM says St#bbing in #Auckland, New Lynn a terr0rist att#ck and ISIS inspired.



Around 6 injured from ages 25 - 65 years, 3 are in serious condition #NewZealand pic.twitter.com/aCkCH0V8rR