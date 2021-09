https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 03.09.2021

Colón recibe a Newell’s y Unión visita a Vélez

Horarios y TV: se juega la fecha 10 de la Liga Profesional

Este viernes juegan Defensa y Justicia vs Central Córdoba y Huracán vs Aldosivi. Los equipos santafesinos juegan el sábado y el lunes.

Crédito: Mauricio Garín

Colón recibe a Newell's y Unión visita a Vélez Horarios y TV: se juega la fecha 10 de la Liga Profesional Este viernes juegan Defensa y Justicia vs Central Córdoba y Huracán vs Aldosivi. Los equipos santafesinos juegan el sábado y el lunes.

Este viernes, con dos encuentros, comienza la fecha 10 de la Liga Profesional de Fútbol. En esta fecha, los equipos santafesinos salieron beneficiados porque sus encuentros serán “liberados” para la TV, por lo que se podrán ver por la pantalla de la TV Pública, sin la necesidad de tener contratado el “Pack Fútbol”. Colón recibirá a Newell’s, el sábado a las 15:45, mientras que Unión visitará a Vélez, el lunes a las 20:15. Por otra parte, en esta fecha, destacan los encuentros de Central vs Boca; Racing vs Banfield y River vs Independiente. Horarios y TV

