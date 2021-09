https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.09.2021 - Última actualización - 10:36

10:32

El Director del Samco, Salim Chueire, confirmó que sólo son dos los pacientes con Covid. Y que el 90% de los hisopados que realizan dan negativo.

Pueblo en calma En Chovet hay más casos de laringitis que de Coronavirus El Director del Samco, Salim Chueire, confirmó que sólo son dos los pacientes con Covid. Y que el 90% de los hisopados que realizan dan negativo. El Director del Samco, Salim Chueire, confirmó que sólo son dos los pacientes con Covid. Y que el 90% de los hisopados que realizan dan negativo.

Por Mauro Dalmazzo

En Chovet hay más casos “de laringitis que de Coronavirus”, aseguró Salim Chueire, Director Médico del Samco. Lo cierto es que el número de contagios se redujo y mucho en la localidad. Y actualmente hay solo dos casos activos.

Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias aseguran que prácticamente el 100 por ciento de la población mayor de 18 años accedió a la primera dosis de la vacuna, salvo el caso de unas 17 personas que decidieron no inscribirse en el padrón provincial.

Foto: Sur 24



La localidad continúa avanzando con la campaña de inoculación, apostando a cubrir al menos el 85 por ciento con dos dosis en el mes de septiembre.

Por otro lado, confirmaron que la positividad en los testeos se redujo de un 60 a un 10 por ciento, lo cual genera confianza de cara al futuro.

En consecuencia “hay más casos de otras virosis que de Covid 19. Tenemos muchísimas laringitis, acompañada con disfonía, con el paciente perdiendo un poco la voz. Hace al mismo tiempo un cuadro de febrícula, un poco de tos seca. Son virus respiratorios, que el año pasado habían disminuido mucho, principalmente porque los chicos no estaban en la escuela”, aseguró Salim Chueire.

Esos niños “son los principales portadores de los virus respiratorios. No es que estoy en desacuerdo con que estén en la escuela. Solo digo que el año pasado al no haber presencialidad en las aulas, esos virus no estaban presentes. Por eso ahora se ven faringitis, laringitis, rinitis, que dan síntomas compatibles con coronavirus”, agregó.

En Chovet se aplicaron 2.050 dosis del primer componente, mientras que un total de 1.450 personas completaron el esquema Vacunatorio anti-covid.

“La gran mayoría de los hisopados que realizamos salen negativo para coronavirus. Antes teníamos una positividad que llegó al 60 por ciento. Ahora como máximo tenemos un 10 %. De las últimas dos camadas que realizamos, dieron todos negativos”, finalizó el Director del Samco.