El ex diputado provincial es candidato a senador nacional en una de las listas del Frente Amplio Progresista

Entrevista con el concejal Garibaldi: "Hay que poner límite al populismo y sacarle el pie a los que trabajan"

- ¿Cómo ves este último tramo de la campaña? ¿Qué percibís, recorriendo la provincia y escuchando a la gente?

- Por un lado percibimos algún nivel de malestar de la gente con la política, en relación a muchos que aparecen ahora con promesas profundas de grandes transformaciones, cuando en el pasado o en el presente les ha tocado tener responsabildiades y no lo han hecho. Y por otro lado, todo eso combinado con una situación de angustia que ha generado este tiempo de pandemia, con decisiones muy erráticas del gobierno nacional. Que empezaron de una manera, con mucha concertación, con un clima de diálogo y mesura, y que pasaron por el vacunatorio Vip y están hoy en imágenes del escándalo de las fotos del presidente en los festejos de la Quinta de Olivos, que la verdad es que indigna muchísimo.

Eso, sumado al nivel de desempleo que hay, genera una situación de inconformismo de la gente con la política. Por eso estamos haciendo una campaña de mucha empatía, de mucha escucha, cercanía y compromiso.

- En las encuestas que circulan aparece por lejos como principal preocupación el tema de la inflación, la situación económica. ¿Sentís que estos otros episodios políticos como el que mencionaste recién tienen impacto, la gente acusa recibo?

- Creo, además de las encuestas y de lo que vemos en la calle, que los mayores problemas que sufre la gente son de inflación y desempleo: en la ciudad de Santa Fe 50 mil personas buscan trabajo, 25 mil porque no tienen y la otra mitad porque lo que tiene no le alcanza. Y la cuestión de la inseguridad: arrebatos, robos, homicidios, son grandes problemáticas que pican en punta en la sociedad. Si a eso le sumamos que se ven las imágenes que llegan de Buenos Aires y del propio gobierno provincial, de una dirigencia política que habla de otras cosas, hace otras cosas, se dice y contradice y no da respuesta a los problemas que tiene la gente, eso genera una insatisfacción.

- En el caso particular del Frente Amplio Progresista, ¿cómo se está desarrollando este proceso de interna?

- Hay dos listas en el Frente Amplio Progresista: uno que encabeza Clara García como senadora y Mónica Fein para diputada, y otra que impulsa el intendente de Rosario Pablo Javkin. Primero, se desenvuelve en un clima de diálogo, propuestas y convivencia, porque sabemos que después del 2 de septiembre hay que seguir sumando más fuerza para seguir proyectando lo que viene después de Perotti. Y por otro lado nos diferencia en que lo que estamos pensando no es una interna para ver quién lidera un espacio político, sino para una alternativa en la provincia de Santa Fe, un futuro distinto. Creo que la gente que votó a Perotti está desilusionada y quienes no lo votamos vemos lo que decíamos que iba a pasar: un gobierno falto de ideas, falto de equipo, que tenía muchos eslóganes de campaña como "La paz y el orden", pero no programas y proyectos de gobierno. Y los problemas se ven cuando tenemos un gobierno que no asume el rol que tiene que asumir.

- ¿Qué se puede hacer desde el Senado nacional frente a eso?

- Muchísimas cosas. Por un lado, el reclamo al pago de la deuda que Nación tiene con Santa Fe. Estamos hablando, al día de hoy, de cerca de 110 mil millones de pesos. Acá votamos una ley para que todos esos recursos, cuando lleguen a la provincia, se destinen a obras. Esas obras garantizan derechos, generan empleo, movilizan la economía. Y hoy no vemos ningún legislador nacional, ni al gobernador de la provincia reclamando esa deuda. Reclamar esa deuda es un acto de federalismo, un acto de justicia y además, en términos de recursos, de obras, de empleo, de movilización de la economía, también es honrar la palabra, la justicia y la institucionalidad. Porque hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece que Nación le debe pagar esa deuda a Santa Fe y no se paga. Entonces, ¿qué mensaje le está dando el Estado a la gente, cuando el propio Estado no cumple un fallo de la Corte Suprema de Justicia?

- Mencionás la institucionalidad, y uno de los temas de campaña, sobre todo de quienes no adscriben al oficialismo, es que hay que poner un freno al avasallamiento a las instituciones. ¿Ves que en alguna medida la problemática pase por ahí también?

- Creo que hay que ponerle un límite al populismo y sacarle un pie de encima a las personas que trabajan. Recorro, no solamente en campaña sino que desde hace mucho tiempo, con Clara García, industrias, empresas, comercios, emprendedores y todos ven que la situación en Santa Fe, en términos relativos, ha retrocedido. Discutimos la hidrovía, estábamos discutiendo hasta hace poco cómo avanzar, cómo mejorar, la reubicación del puerto. Hoy estamos discutiendo que por favor incluyan los puertos de Santa Fe, versus el lobby que está haciendo Buenos Aires con el Canal Magdalena.

Discutimos la producción agrícola en Santa Fe: antes discutíamos cómo crecer, cómo invertir y ahora discutimos por favor que vuelvan las exportaciones a la carne que permite el ingreso de divisas, que permite comercializar con otros países, que genera empleo y permite que haya inversiones en una provincia que es agroindustrial por excelencia. Discutíamos cómo crecer con el biocombustible que es generador de empleo y que cuida el planeta y nuestros propios legisladores nacionales cedieron a las presiones de las provincias petroleras para bajar el corte de biocombustible. Hay un retroceso muy grande en materia económica en Santa Fe, que requiere liderazgo de la provincia, que hoy vemos que mira para el costado.

- ¿Cual es el mensaje para el electorado del Frente Amplio Progresista, que es el que en esta instancia va a decidir, de por qué elegir la propuesta de la que vos participás?.

- Esta propuesta la encabeza Clara García que es una mujer que además de haber sido la esposa de Miguel Lifschitz tiene un enorme recorrido, trayectoria, conoce la provincia, tiene equipos y propuestas para adelante. No aparecemos en fechas electorales, estamos constantemente a lo largo del tiempo. Y lo que queremos es volver a tener en Santa Fe un gobierno decente, un gobierno que piense en cómo generar obra pública como lo hizo Miguel Lifschitz, cuando había 40 mil santafesinos que trabajaban directamente de la misma y hoy hay 7000 puestos de trabajo menos. Un gobierno que invierta en la educación en serio, que apueste a la salud en serio, que promueva la cultura, que podamos confiar. Y cuando los representantes de los distintos sectores tengan algún problema tengan un funcionario que les atienda el teléfono. Mirá de lo que estoy hablando; esa es la mínima.

- Es una estrategia a futuro, recuperar el poder para un núcleo diferente al que gobierna actualmente.

- Nos entusiasma mucho cambiar la realidad. Y entendemos que eso se hace desde distintos lugares. Y hoy lamentablemente el lugar por excelencia que es el Ejecutivo provincial está en manos de personas improvisadas y que no tienen programas de gobierno. Fijáte si no por qué el gobernador tiene 70 mil millones en plazo fijo, y esto no es un dato de pasillo; es un dato que se puede ver en las cuentas del Banco Central, es información oficial. Todos los meses recaudando más de lo que el Estdo invierte: qué significa eso? Que son recursos que dejan de estar circulando en las empresas, en los comercios, la calle, la gente y las guarda el Estado. Que alguien explique por qué el Estado busca guardar y guardar en el banco en el momento de mayor crisis mundial. Esa concepción es la que queremos cambiar; lo que nos apasiona es transformar las cosas y por supuesto tenemos una vocación de futuro muy grande.

(No) Vuelvo a Estudiar

Garibaldi acusa como uno de los principales problemas del desarrollo de la provincia "tener un gobierno que niega o que borra programas que eran exitosos por el simple hecho de que eran del Frente Progresista. Eso es una tomada de pelo a todos los santafesinos. Que nos privemos de tener el Vuelvo a Estudiar en Santa Fe, que iba a buscar a los chicos que dejaban la escuela a su casa ara que retomen en este momento de pandemia donde 100 mil chicos dejaron la escuela el año pasado, genera una catástrofe educativa y genera ahora sí la necesidad de que el Estado invierta recursos a futuro durante muchos años para contener a los chicos que dejaron al escuela, para que retomen, para ver qué hacemos con ese nivel educativo perdido, cómo contener el empleo que se pierde por no tener personas capacitadas en Santa Fe, la conflictividad social que se genera cuando los chicos abandonan la escuela. Teníamos un programa exitoso reconocido internacionalmente y lo borraron de un plumazo. No hacía falta más inversión porque los recursos los teníamos, era ponerlos en al calle. Esas cosas duelen y preocupan mucho".