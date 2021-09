https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.09.2021 - Última actualización - 12:10

12:08

Ataque a balazos Fececo repudió el atentado contra el Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario

A través de un comunicado, la Federación de Centros Comerciales de la Provincia manifestó su rechazo al ataque a balazos que sufrió la sede de los trabajadores mercantiles de Rosario.

"Desde Fececo repudiamos enérgicamente el atentado a la Sede del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Rosario, ocurrido en la medianoche de este jueves 2 de septiembre, según se conoció. La violencia NO ES EL CAMINO. Los Argentinos no queremos revivir tiempos oscuros de violencia angustiante".

"El hecho de que no haya habido víctimas ni daños de personas, no disminuye la gravedad de la situación que afecta no solo a la entidad damnificada, sino a toda la sociedad que defiende la vida democrática y en paz".

"Exigimos una pronta resolución del hecho, con la identificación y castigo a los responsable de este ataque, que no debe quedar impune. No debemos naturalizar actos de violencia. Expresamos nuestra solidaridad con el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Rosario".