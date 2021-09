https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Le hizo 4 goles

Artur, el verdugo de Rosario Central que se suma a la selección de Brasil

Artur, de 23 años, recibió su primera citación al seleccionado mayor de su país, luego de integrar los equipos sub 20 y sub 23.

En el "Gigante de Arroyito", Artur marcó 3 de los 4 goles de su equipo. Crédito: Gentileza

El director técnico de Brasil, Tite, convocó este viernes al delantero del Red Bull Bragantino Artur, autor de cuatro goles a Rosario Central en la Copa Sudamericana, para los partidos ante Argentina y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Qatar 2022.

Artur, de 23 años, recibió su primera citación al seleccionado mayor de su país, luego de integrar los equipos sub 20 y sub 23.

El llamado al jugador de Bragantino, equipo revelación de la Serie A de Brasil, obedece a la complicación por las bajas en el plantel brasilero y a la facilidad para disponer con prontitud de un futbolista del medio local, informaron medios del país vecino.



​Artur, nacido en la ciudad de Fortaleza, al norte de Brasil, tuvo participación decisiva para eliminar a Central en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, al anotar tres goles en el Gigante de Arroyito (4-3) y otro tanto en la revancha (1-0).

El delantero es uno de los mayores goleadores en la edición actual de dicha competencia (5 conquistas) detrás de Agustín Álvarez Martínez de Peñarol de Uruguay (9), Gustavo Del Prete de Montevideo City Torque (6) y Jonathan Herrera de Independiente (6).

Brasil, que anoche se impuso sobre Chile en Santiago, no pudo contar en esta triple fecha con nueve jugadores de la Premier League por la negativa de sus clubes: Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Fred, Roberto Firmino, Raphinha, Richarlison y Gabriel Jesus.

Además, Claudinho y Malcom regresaron al Zenit de San Petersburgo; Matheus Nunes, del Sporting Lisboa, tampoco acudió a la citación y Marquinhos, del PSG, no estará disponible frente a la Argentina por acumular su segunda amonestación.

El clásico sudamericano, que debió jugarse en marzo y fue aplazado por la pandemia de coronavirus, se disputará este domingo desde las 16 en el Arena Corinthians. Brasil llega como líder luego de ganar los siete encuentros disputados mientras que la "Albiceleste", también invicta en la competencia, se ubica como escolta con 15 unidades, producto de cuatro victorias y tres empates.

