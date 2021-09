Llegan cartas y línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Llegan cartas

Pedido de colaboración para celebrar

CARLOS LANZARO

El 10 de setiembre Alto Verde cumple años y necesitamos la colaboración de todos para celebrarlo en el lugar emblemático del "espinillo" en la entrada y cualquier otro sitio importante del barrio.

Para construir dos carteles que destaquen esta celebración necesitamos urgente paneles de madera usados o nuevos, 2 a 6 postes de madera o caños usados, pinturas de cualquier color sobrantes en talleres de autos o similares para pintar los letreros. Todo sirve aunque haya que repararlos.

Pueden llevarlos o comunicarse con el Destacamento Policial, a la Vecinal de Alto Verde , o al celular 0342-442 8492 para ser "prestados o regalados".

También por este medio invitamos a las autoridades a que ese día se hagan presentes para colaborar con el éxito de la celebración, también a la Municipalidad de Santa Fe si puede facilitarnos la prestación de algún conjunto artístico musical, mejorar un poco los caminos de tierras y la iluminación principal.

¡¡¡Es hora de demostrar que TODO SE PUEDE!!!

Gracias por la ayuda que puedan prestar.

Las universidades públicas existen

BEATRIZ DE B° FOMENTO 9 DE JULIO

Quiero responderle a la señora Lidia de Av. Caputto, y también aclararle a la gente, para que no se preste a confusión. Usted menciona que el macrismo no quiere que estudien ni mujeres ni varones que no tengan dinero para pagar aranceles universitarios. Es totalmente falaz. En nuestro país, existen las universidades públicas y muy prestigiosas, por cierto. En nuestra ciudad, todas las facultades dependientes de la UNL; en Rosario tenemos todas las facultades dependientes de la Universidad Nacional de Rosario. En Buenos Aires, todas las facultades pertenecientes a la UBA y así, en otras provincias, a cuál más prestigiosa y podría continuar nombrando todas las universidades públicas de nuestro país. En ninguna de ellas se les cobra ni un centavo, a ningún alumno.

Tengo 3 hijos recibidos en distintas facultades de la UNL; y conozco muchos casos iguales. De hecho, los compañeros que mis hijos tuvieron en el colegio secundario estudiaron en las universidades públicas y nunca tuvieron que abonar nada y nunca se les ha impuesto ninguna traba a las mujeres. Tengo 2 hijas mujeres y así podría citar 60 casos, de las compañeras que ellas han tenido, 30 en cada caso, que han estudiado en la UNL, en la de Rosario, en Córdoba y ninguna ha tenido problema alguno.

Sinceramente, me parece que esta señora está muy confundida. Es más, en TV siempre aparece alguna nota referida a ciudadanos venezolanos, chilenos, mexicanos, etc., que vienen a estudiar a nuestro país, precisamente por sus universidades gratuitas. Sin ir más lejos, la semana pasada le hicieron un reportaje a un joven de la Villa 31, que se recibió de arquitecto. Ese joven nunca pagó nada, porque sencillamente no tenía. Además, desearía aclararle a la señora que explique con ejemplos concretos qué escuelas y universidades cerraron durante el gobierno de Macri. Yo no me enteré de ninguna.

En cuanto al Fútbol para Todos, fue un formidable negocio para el gobierno anterior a Macri. Y luego con Macri, nadie dejó de ver un solo partido por TV, por lo cual es evidente que era una conveniencia para algunos.

Es muy importante citar cosas exactas y veraces, a fin de que la gente no se confunda. Evidentemente, la señora tiene alguna ideología y eso le impide ver la realidad en muchos casos.

Gracias al diario por publicar todas las opiniones.

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Donde quiera que la atención ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. Esto consiste en que las leyes deben estar siempre en relación con el principio de la Constitución; y en que las costumbres particulares de cada país afianzan el sostenimiento del Estado, por lo mismo que han sido ellas mismas las únicas que han dado existencia a la forma primera. Las costumbres democráticas conservan la democracia. Así como las costumbres oligárquicas conservan la oligarquía. Y cuanto más puras son las costumbres, tanto más se afianza el Estado".

Mucho odio y pocas ideas

DANIEL PINO

"El incesante el bombardeo de imágenes, y los interminables mensajes políticos subliminales que emite la televisión han llevado a muchos al hartazgo. El fastidio es abrumador, porque desde la mayoría de los canales de televisión no hacen más que fomentar el odio. Critican, critican y solo critican, no se les cae una sola idea buena, todo está pergeñado para que al gobierno actual le vaya mal. Es insólito. En lugar de poner de relieve todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora, es como que le buscan siempre lo malo. Así ningún país puede prosperar, con tanta gente que odia e incentiva al odio. No digo nada que no sea real, por favor publiquen este mensaje. Gracias".

Una defensa innecesaria

UN LECTOR

"Estoy totalmente sorprendido por la queja que hizo la Asociación de Iglesias Evangélicas Asambleas de Dios por la serie titulada 'El Reino', donde se aprecia a un pastor y un grupo de iglesia evangélica con un proceder delictivo, casi mafioso. Particularmente, no tengo nada en contra de las iglesias evangélicas. Todo lo contrario, sé que promueven la fe en Dios y hacen mucho bien. Pero ha sido un grave error de parte de esa institución quejarse por la imagen de un pastor que se revela en esa serie, que además debe entenderse que es una ficción. Le hubiese convenido a esta asociación no decir nada, por cuanto se trata de eso, solo una ficción. Pero sobre todo, dejan en evidencia la defensa irrestricta a todos los pastores. No pueden decir que no hay pastores que no hacen lo bueno. Seguramente la mayoría, el 99 % de los pastores y sus iglesias hacen el bien y no cometen delitos, pero siempre hay alguno por ahí que no es tan correcto como lo establece la Biblia. Recuerden ustedes lo que hizo Judas por treinta monedas de plata. Y además, como dice la Biblia, en la tierra, no hay justo ni aun uno. Para pensar ¿no?".