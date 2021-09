https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Ricardo Miguel Fessia El duro oficio de votar Estos comicios de medio tiempo, que algunos califican de batalla menor, son en verdad los más complejos. Sobrellevar la segunda mitad del mandato con el inapelable repudio, o al menos el desdén, de la mayoría, es tarea muy difícil en estas democracias.

I- Si para poder elegir nada menos que a los representantes encargados de llevar nuestra voz a las altas magistraturas se requiere, entre otras condiciones, la tranquilidad para madurar la decisión trascendente, estamos lejos de ello. El año y medio que llevamos entre encierros, caída de la economía y desaguisados por desafortunadas maniobras de vacunación o de celebración, nos impiden esbozar el país que se encontrará pasado el tiempo electoral en el que estamos ingresando.

Quienes aspiran a detentar esa representatividad -por suerte muchos son los que están dispuestos al servicio patriótico- no demuestran observar la realidad, por momentos dramática, en la que estamos sumidos la gran mayoría que, por supuesto, trasciende las banderías políticas o simpatías ideológicas.

II- El pasado cercano, en estos temas nos remonta a mediados del 82, cuando para muchos comenzó una campaña cuyo punto más elevado se manifestó el domingo 30 de octubre de 1983.

En adelante es posible reconocer algún otro tiempo con referencias que tienen semejanza. Como 1989, año en el que la agobiante hiperinflación -producto de causas precedentes- hizo que en mayo se convocara a las urnas y el pueblo decidió un giro copernicano que entronizó a un caudillo riojano que prometía bienestar a los niños pobres y alegría a los niños ricos.

Con ciclos económicos cada vez más breves, fruto de las improvisadas políticas, en abril de 2003, cuando apenas salíamos de una verdadera hecatombe acaecida dos años antes, nuevamente el pueblo depositó la confianza en otro hombre del interior, pero bastante menos conocido que aquel riojano de eterna sonrisa entre dos pómulos coronados de espesas patillas, que también llegó al sillón de Rivadavia gracias al espaldarazo del paladín lomense. Era la salida al tiempo aciago del que se vayan todos, motivado en el hartazgo alcanzado por distintos y nutridos grupos.

III- Casi como letra de una melodía, el pasado se nos viene en tropel y es difícil no percibir estos días como consecuencia de tanto tiempo de desaciertos. Todos esos pesares hoy tienen esta realidad.

La crisis de la economía incrementada por el encierro extenso del año pasado y luego, con discontinuidad, en los siguientes meses, aumenta el deseo de que el malestar se termine de una vez. No obstante, el laberinto de la pandemia y los yerros para sobrepasarla convierten un sentimiento natural y lógico en una idea mágica.

Este estado pandémico, del coronavirus en sus distintas versiones, no se alejará ni aún cuando la actual administración logre las vacunas, sin importar su origen.

IV- "La única verdad es la realidad", reza una de las máximas que le gustaba al general. Esa "verdad" dice que todos somos más pobres en un país con una inflación por encima del 50 por ciento inter anual -51,9%, para ser más precisos- y una moneda pulverizada por el festín de la emisión sin respaldo.

Los sectores, día a día más reducidos, de consumidores que potencian aptitudes naturales para amortiguar la inflación, no pueden evitar la sorpresa y escozor por el alza continua de los precios al punto de extraviar la noción del valor de cada cosa. Pero lo que se mantiene inalterable es la comprobación de que los ingresos familiares no alcanzan para mantener el nivel de consumo de un extremo a otro de la escala social. Entre barquinazos de la política económica, lo que se sostiene con puño firme es el licuado de las deudas en el bolsillo de los consumidores que sobreviven con un salario horadado por los aumentos de precios. El discurso -para algunos, "relato"- oficial dice lo contrario, pero esa verdad radica en la cada día más escasa adquisición de productos esenciales.

V- Hay dos preguntas que nos parece oportuno formular. ¿Cuánto más pobres somos?, cuya respuesta es la que establece una línea de hartazgo en amplios sectores que se exterioriza en las urnas. ¿Qué cantidad de personas periódicamente ingresan a la pobreza?, siendo que en este caso la posible respuesta está vinculada al temible riesgo del desborde social superando esa suerte de placebo que son los planes sociales que intentan contenerlo.

El nivel de pesadumbre que se observa, y que los encuestadores registran en esa suerte de espiral irrefrenable, se torna en una obsesión para los candidatos que buscan seguidores para ese domingo de septiembre, intentando que se sostenga la fidelidad para noviembre.

En los despachos oficiales temen que el nerviosismo que genera ese malhumor en cualquiera de sus versiones -sea tristeza, sea depresión, sea bronca- se exprese en forma de castigo. Por ello, Cristina Fernández, lúcida y vivaz lectora, reclamó incrementar los "apoyos materiales" entre la tropa propia. Opera un "plan B" ante la imposibilidad de captar nuevas adhesiones; por lo tanto hay que evitar la fuga de los devotos.

Las acciones conducentes de la campaña electoral del "Frente de todos" en enfilan a defender los territorios ganados altri tempi.

Con casi dos años de gobierno y gran cantidad de legislación por medio de los DNU, los principales operadores todavía atribuyen toda la responsabilidad a la anterior gestión, y más en estos tiempos de campaña en los que intentan que esa responsabilidad alcance a los candidatos y candidatas que suben a la palestra electoral con el sello de "Cambiemos", ante el voluntario ostracismo del ex presidente. Tomado como estrategia electoral se puede aceptar, pero no como política para una república en la que vivimos todas o todos.

VI- Estos comicios de medio tiempo, que algunos califican de batalla menor, son en verdad los más complejos, ya que de hecho es un plebiscito de apoyo o rechazo al Gobierno. Sobrellevar la segunda mitad del mandato con el inapelable repudio, o al menos el desdén, de la mayoría, es tarea muy difícil en estas democracias. Mucho más si quien está al frente no tiene la capacidad de corregir el rumbo ni atisba en su pensamiento el pedir disculpas.

El panorama se presenta con dos coaliciones que baten el parche con el discurso de achacar mutuamente responsabilidades (la herencia y la actualidad) y entre ellos parece que tendrán que optar los/as votantes que arrastran un ánimo descompuesto.

La economía no presenta signos de recuperación, los precios en la góndola van en ascensor en tanto que los salarios escalan penosamente por senderos tortuosos, el Covid evoluciona con distintas cepas. A este panorama sombrío hay que agregar las distintas violencias que no cejan y la consiguiente inseguridad. El maquillaje de la campaña no podrá ni siquiera disimular la perspectiva.

En un país atribulado, hasta ahora solo se advierten las fórmulas de siempre, con afiches de rostros sonrientes que no quitan el pesar del electorado. A los sumo alguno al pasar se pregunta; "¿de que se ríen…?".

