https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 03.09.2021 - Última actualización - 15:48

15:46

La funcionaria recordó que cuando era Vidal era Gobernadora su ministro (Cristian) Ritondo (hoy diputado nacional) dijo que a 700 kilos de marihuana "se los comieron las ratas".

María Teresa García "Vidal tiene una dosis de hipocresía muy alta en tema drogas", dijo la ministra de Gobierno bonaerense La funcionaria recordó que cuando era Vidal era Gobernadora su ministro (Cristian) Ritondo (hoy diputado nacional) dijo que a 700 kilos de marihuana "se los comieron las ratas". La funcionaria recordó que cuando era Vidal era Gobernadora su ministro (Cristian) Ritondo (hoy diputado nacional) dijo que a 700 kilos de marihuana "se los comieron las ratas".

La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, aseguró esta mañana que la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, actual precandidata a diputada nacional por la CABA, "tiene una dosis de hipocresía muy alta para tratar el tema drogas", al referirse a las declaraciones realizadas por la dirigente del PRO sobre el consumo de marihuana y las diferencias sociales.

"No me extraña lo que dijo Vidal. Me extraña su impericia y falta de delicadeza para abordar un tema tan complejo", subrayó la funcionaria bonaerense en declaraciones realizadas hoy a El Destape Radio.

García advirtió que "Vidal tiene una dosis de hipocresía muy alta para tratar el tema drogas", y en ese sentido recordó que cuando era Gobernadora su ministro (Cristian) Ritondo (hoy diputado nacional) dijo que a 700 kilos de marihuana "se los comieron las ratas".

Días atrás, la exGobernadora estableció su postura sobre el consumo de la marihuana en una entrevista con el portal Filo News, en la cual expuso que “una cosa es fumarse un porro en Palermo, un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo”, pero otra muy diferente era hacerlo "en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, donde se está rodeado de narcos”.

Además, Vidal opinó que el de la marihuana "no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido" en las zonas más humildes de la CABA, que desde el año 2007 está gobernada por el PRO.

"Vidal, que fue gobernadora, piensa que la pobreza y los barrios humildes son condición natural para el consumo. Eso es estigmatizar", manifestó sobre ello García.

En el mismo sentido, agregó: "No hay diferencia entre Vidal y Santilli, veo con alerta que lo pusieron de nuevo en el escenario a (Mauricio) Macri".

"Vidal, Santilli, son personajes para hacer más suave la comunicación, pero ahora se ve que necesitan buscar a Macri", analizó.

Con información de Telam