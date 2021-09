Máximo Kirchner apuntó contra Macri: "Le pido al ex presidente que recupere el centro, que se tranquilice"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El diputado arremetió contra el ex mandatario luego de que diga que tras las elecciones “Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes, diciendo: 'bueno, o cambian o se van a ir ¿no?', en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado".

Los principales precandidatos a diputados del Frente de Todos fueron a un acto en Vicente López organizado por el secretario general de la Asociación Bancaria y cuarto precandidato en la lista del oficialismo, Sergio Palazzo, y Máximo Kirchner se sumó al oficialismo para contestarle al ex presidente Mauricio Macri.

"Le pido al ex presidente que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio. Que tenga un poco de autocrítica porque gobernó muy mal y eso lo llevó a ser el primer presidente que se presenta a una reelección y no lograrla. Más allá del enojo que despiertan esas palabras, no puedo dejar de pensar que hay argentinas y argentinos que se sienten representados por él", dijo Máximo Kirchner, presidente del bloque K en Diputados.

"Nosotros no nos creemos superiores moralmente a nadie, pero tampoco inferiores", remarcó el hijo de la vicepresidenta. Y agregó, en referencia a Macri: "Quiso suprimir a los que piensan diferente y aquí estamos, parados, dignos, firmes y con la convicción de dar todas las peleas que haya que dar para poner de pie a nuestro pueblo".

"Así gobernaron, lo que expresan estas palabras hoy es como gobernaron. Cada decisión siempre estuvo tamizada por el criterio excluyente, no terminar los hospitales de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo", enumeró Kirchner.

La referencia de Máximo Kirchner es a una entrevista que dio Mauricio Macri a radio Mitre Córdoba, donde indicó: "Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos 'basta', eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo el lunes, diciendo: 'bueno, o cambian o se van a ir ¿no?', en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado".

Por otro lado, Máximo Kirchner también le apuntó a María Eugenia Vidal por sus dichos sobre dónde se consume marihuana. "No creemos que se pueda tomar vino en un barrio sí y en otro barrio no. No creemos que la universidad es solo es para los que tienen todo y para los que no tienen nada no puedan ir".

En el escenario del Club Atlético Banco de la Nación Argentina en Vicente López estuvieron los precandidatos a diputados Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, el anfitrión Palazzo. Pero además participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe del bloque oficialista en la Cámara baja, Máximo Kirchner.