https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 04.09.2021 - Última actualización - 7:08

3:53

Este sábado

Se reedita la "Marcha de las piedras" y piden que el Gobierno no las retire

La Marcha de las Piedras en homenaje a los fallecidos por coronavirus tendrá este sábado una reedición de la primera iniciativa, aunque esta vez los organizadores remarcaron que pretenden que las rocas permanezcan en el lugar donde sean puestas y no las retire el Gobierno, como sucedió el pasado 16 de agosto.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Este sábado Se reedita la "Marcha de las piedras" y piden que el Gobierno no las retire La Marcha de las Piedras en homenaje a los fallecidos por coronavirus tendrá este sábado una reedición de la primera iniciativa, aunque esta vez los organizadores remarcaron que pretenden que las rocas permanezcan en el lugar donde sean puestas y no las retire el Gobierno, como sucedió el pasado 16 de agosto. La Marcha de las Piedras en homenaje a los fallecidos por coronavirus tendrá este sábado una reedición de la primera iniciativa, aunque esta vez los organizadores remarcaron que pretenden que las rocas permanezcan en el lugar donde sean puestas y no las retire el Gobierno, como sucedió el pasado 16 de agosto.

La movilización tendrá como escenario principal a la Plaza de Mayo a las 16. En las redes sociales se viralizó el lema de esta nueva convocatoria: "Esta vez las piedras se quedan en la plaza". De esa manera, los organizadores buscan advertir al Gobierno para que no remueva las rocas dejadas por los participantes de la marcha. "No es una segunda marcha, es una continuación de la primera. Si bien el Ejecutivo recogió el guante, lo primero que pensé es que se pusieron los guantes para robarse las piedras. Ojalá las hayan tomado con guantes porque lo que vimos fue que se las llevan en carretilla mientras que algunas se caían al piso", había explicado Ani Marino, una de las organizadoras, en declaraciones a AM 550. La marcha se replicará en las principales ciudades del país y será ocho días antes de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El pasado lunes 16 de agosto se había realizado la primera Marcha de las Piedras en la Plaza de Mayo y en la Residencia de Olivos, entre otros puntos, con el objetivo de homenajear a las personas fallecidas por coronavirus, ocasión en la que también se cuestionó al Gobierno por su manejo de la pandemia. Luego de la emotiva iniciativa, las piedras fueron removidas por el Gobierno, que anunció que construirá un memorial. Sin embargo, esa decisión provocó el enojo de los familiares de los fallecidos por Covid-19. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: