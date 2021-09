Giustiniani: "Cada voto al Frente Amplio Progresista va a ser una señal de cambio para la provincia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El precandidato a senador plantea insistir con la ley de extracción de dominio para combatir al narcotráfico, y con apoyo a las pymes para combatir el desempleo.

"Es posible darle una expectativa a la juventud, que hoy no la tiene, que hoy está escéptica ante la política". Crédito: Pablo Aguirre

Rubén Giustiniani, actual diputado provincial, y precandidato a senador nacional en el Frente Amplio Progresista en las Paso del próximo domingo, consignó que "estamos recorriendo la provincia, hablando con todos los vecinos de todas las ciudades que la conforman, escuchando mucho a la gente, porque vivimos momentos muy difíciles, recién ahora empezamos a ver una lucecita al final del túnel tras la pandemia que nos pegó duramente".

En diálogo con CyD Noticias, el legislador recordó que "todos hemos perdido algún ser querido, y ahora se trata de ver como superar esto, y lograr salir adelante, generando trabajo y posibilidades de educación a quienes no la tuvieron, chicos que tuvieron más de un año y medio desconectados, producto de que en la provincia de Santa Fe más del 70% no tiene conexión a internet".

En este contexto, Giustiniani aseguró que "es una elección muy atípica, muy distinta a lo que nos tocó vivir en otras oportunidades"

Propuestas

Al ser consultado sobre las propuestas que lleva adelante su lista dentro del FAP, expresó que el reclamo de las grandes ciudades como Santa Fe y Rosario, es la cuestión de la seguridad. "Es un flagelo que golpea duramente a todos los vecinos que van a trabajar, que padecen los arrebatos cotidianos de un celular, los robos permanentes, y lo que genera el narcotráfico como violencia con balaceras y muertes", afirmó.

En este sentido, Giustiniani recordó su labor política en los últimos años. "Yo trabajé mucho como senador nacional la Ley de Extracción de Dominio, para ir sobre los valores económicos del narcotráfico", lo que consideró, "el verdadero corazón del problema". Dicho proyecto, "logró una media sanción y después perdió estado parlamentario. De llegar al Senado voy a insistir con ese tema que nos parece fundamental, ya que seria una herramienta para quitarle su poder de corrupción que tienen sectores de la Policía, de la política, de la Justicia, y del sistema carcelario", manifestó.

Al tiempo que recordó que días atrás "se pudo visualizar como el 'Guille' Cantero desde la cárcel tenia prácticamente una oficina privada con teléfonos fijos a su disposición, y eso pasa porque tienen mucho poder económico que, justamente, con esta ley hay que quitárselo", sentenció.

Por otra parte, el legislador remarcó la importancia de una Ley de Humedales. "Yo logré para la provincia de Santa Fe el primer parque nacional en las islas, a la altura del Departamento San Gerónimo, y una media sanción a la Ley de Humedales como presidente de la Comisión de Medioambiente del Senado de la Nación, después perdió estado parlamentario", lamentó.

"Es necesaria para cuidar el ambiente, para cuidar la flora y la fauna, ese espectáculo maravilloso que tienen nuestras islas, tan deterioradas hoy por la bajante histórica por el río Paraná, por la sequía, y por lo que todo eso produce en las quemas, en el humo que no nos deja respirar", explicó .

También se pronunció sobre la generación de empleo, en el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, de la ciudad y el campo, "sobre todo de la ciudad, donde muchos de los comercios tuvieron que bajar las persianas ante este parate que hubo por las cuarentenas".

Al respecto, Giustiniani aseguró: "Creo que son temas fundamentales que debemos apuntalar desde leyes concretas del Congreso de la Nación que apoyen a las pymes a través de créditos, que sean a tazas razonables, que los apoyen en la comercialización y en muchas de ellas que son las que exportan y generan divisas para nuestro país. Estos son los debates que queremos dar de llegar al Senado, hay que dar respuestas a los problemas fundamentales que hoy tiene la sociedad, que son la inflación, el desempleo, y la pobreza", subrayó.

Expectativas

"Yo no tengo dudas que el Frente amplio Progresista, que gobierna las dos principales ciudades en la provincia de Santa Fe, es un partido que está destinado para ser una propuesta de cambio para la provincia. Cada voto para el Frente amplio Progresista va a ser una señal muy fuerte en ese sentido, no sólo para Santa Fe si no para todo el país", aseguró el actual diputado provincial.

En tal sentido, confió en que "es posible darle una expectativa a la juventud que hoy no la tiene, que hoy está escéptica ante la política". Y continuó: "Hoy hay que darle la posibilidad de tener un trabajo estable, de educación, de poder independizarse. Son temas centrales que la Argentina de hoy debe discutir como propuestas concretas de compromisos si llegamos al Senado, porque nosotros estamos planteando un compromiso de todos los candidatos para esta elección. Ese es el camino para poder dar respuestas a las necesidades de la gente".