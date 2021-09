Verstappen y otra "pole" increíble: larga primero en el GP de los Países Bajos

Max Verstappen suma una nueva “pole position” a su carrera. Este sábado, luego de una demora por el accidente de la Ferrari de Carlos Sainz, el piloto de Red Bull consiguió el mejor tiempo en la clasificación.

Luego del belga llegó Lewis Hamilton, sólo a unas décimas de segundos; y en tercer lugar largará el finlandés Valtteri Bottas.

Al término de la “qualy”, Verstappen dijo: “Es una sensación increíble conseguir la pole position aquí. La multitud es increíble. Hoy fue bueno, espero que podamos terminar con esto mañana”.

A su turno, Hamilton manifestó: "¡Max hizo una vuelta increíble! Estuve tan cerca de atraparlo, lo di todo. Se merece la pole"

Mientras que Bottas señaló: “Definitivamente es una pista agradable con un ambiente agradable también. Red Bull estaba un poco fuera de alcance hoy. Todavía tenemos dos autos entre los tres primero. Estoy seguro de que mañana veremos una carrera emocionante".

In the end, just 0.038s separated Max and Lewis! 😮#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/kq5MNRt06o