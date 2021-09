https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Clásico sudamericano Scaloni anticipa cambios para el partido ante Brasil

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, evitó este sábado confirmar el equipo para visitar este domingo a Brasil, aunque anticipó "algunos cambios" debido a la seguidilla de partidos de esta ventana de las Eliminatorias sudamericanas.



Además, Scaloni argumentó que luego de la goleada ante Venezuela no pudo realizar un entrenamiento con quienes jugaron ese duelo, ya que el viernes descansaron e hicieron trabajos regenerativos, entre ellos el capitán Lionel Messi, que reconoció que está "bien", luego de la brutal patada que recibió en Caracas.



"Tengo una idea de cómo formará el equipo, pero todavía no pudimos hacer un entrenamiento con los que jugaron frente a Venezuela. Probablemente haremos algunos cambios pensando en la continuidad de partidos", explicó Scaloni, en conferencia de prensa.



Y, sobre la "Pulga" rosarina", completó: "Leo Messi está bien. Fue un susto, pero por suerte está bien. Confirmaremos su condición al 100 por ciento esta tarde, cuando hagamos trabajos de campo".



En ese sentido, si bien no lo confirmó, Scaloni plantearía dos modificaciones con los ingresos de Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes, quienes por estar suspendidos no formaron parte del once inicial en el 3-1 contra Venezuela.



"Cuti" Romero ingresará por Germán Pezzella y Paredes lo haría por Guido Rodríguez, para ocupar la zaga central y el centro del mediocampo, dos sectores vitales en la reciente victoria contra Brasil del 10 de julio en el estadio "Maracaná", cuando Argentina se consagró campeón de la Copa América después de 28 años.