California: una mamá defendió "a golpes" a su hijo del ataque de un puma

En Calabasas, popular ciudad costera de California, una mujer salvó a su hijo, de cinco años, de la sorpresiva embestida de un puma que apareció en el jardín de su casa.

Por lo que han reportado algunos medios locales, los angustiantes gritos del pequeño fueron el aviso para que ella viera cómo el animal lo estaba hiriendo. La madre se abalanzó sobre el puma y lo atacó a puñetazos. Por suerte, el felino se retiró del lugar y el menor pudo ser atendido por su familia.

CDFW has confirmed that a mountain lion shot and killed by a wildlife officer was the one responsible for injuring a five-year-old boy Thursday near Calabasas in Los Angeles County. The boy is in stable condition.

More: https://t.co/VGGzcRB3GB