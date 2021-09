Morena Rial admitió que sabe quiénes son sus familiares biológicos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Morena Rial se sometió a las preguntas de sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle por su madre biológica. "¿Nunca se te dio por conocer a tu familia biológica? Seguramente tenés más hermanos", le escribió alguien en Instagram. Y la hija de Jorge Rial respondió...

Mientras guarda reposo para recuperarse de la serie de cirugías estéticas a las que se sometió, Morena Rial reveló que sabe quién es su madre biológica y contó tiene que más hermanos. Además, le dedicó un sentido mensaje a quien ella considera su madre, Jacqueline Patoka, conocida como Jackie Pato en las redes.

Morena Rial se sometió a las preguntas de sus seguidores, quienes no dudaron en consultarle por su madre biológica. "¿Nunca se te dio por conocer a tu familia biológica? Seguramente tenés más hermanos", le puso alguien en Instagram.

Ella, lejos de evadir la pregunta, respondió con una revelación: "Este es otro tema que me preguntan bastante seguido. Cuando tenga más data les contaré. Por ahora, sé que tengo más hermanos biológicos. Sé quién es mi madre biológica", contó a través de sus historias. Sin embargo, aclaró: "Todavía no la conozco", indicó, dejando la puerta abierta a encontrarse con la mujer que la tuvo y entregó en adopción.

Por lado, la hija mayor de Jorge Rial y hermana de Rocío Rial, dijo: "No es algo que me cambie a mi la vida tener más hermanos biológicos o tener a mi mamá biológica", dejó en claro More, y dedicó un mensaje contundente: "Me chupa un huevo", sentenció.

"Más que nada porque ella me abandonó. Pero nada, me dio una mejor vida", señaló, haciendo referencia a su vida con el conductor de Argenzuela (Radio 10), quien la adoptó junto a su hermana Rocío, en un principio, con Silvia D'Auro, con quien no solo no mantiene relación desde hace años, sino que la llevara a la Justicia también por abandono.

No es la primera vez que Morena se refiere a la mujer que la tuvo. En marzo de 2020, se refirió a sus orígenes y mostró interés por indagar sobre su historia. "No, no tengo idea de donde y quienes son. Cuando esté segura voy a meterme de lleno en ese tema, pero es algo que tengo como meta para más adelante", había advertido Morena en ese momeno.

Previamente, en julio de 2019, invitada a LAM (El Trece) en medio de su separación con Facundo Ambrosioni, Morena dijo sobre el tema: "No los busqué, pero tuve intenciones. Tengo miedo de que se quieran aprovechar de la situación en la que yo estoy. Claramente debo tener un vida mejor que ellos. Los quiero buscar, pero no estoy tan segura. Sé que son de Tucumán. Así que si me están viendo...", dijo mientras elevaba la mano para saludarlos.