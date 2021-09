https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 04.09.2021 - Última actualización - 20:34

19:44

El entrenador de Colón reconoció que “tenemos que reconstruir el ataque”, aunque destacó una mejoría en el funcionamiento del equipo.

Empate con Newell ’ s Eduardo Domínguez: "Cuando no podemos ganar nos duele" El entrenador de Colón reconoció que “tenemos que reconstruir el ataque”, aunque destacó una mejoría en el funcionamiento del equipo. El entrenador de Colón reconoció que “tenemos que reconstruir el ataque”, aunque destacó una mejoría en el funcionamiento del equipo.

El DT de Colón, Eduardo Domínguez, reconoció que debe "reconstruir" el ataque de su equipo tras la salida del "Pulga" Luis Rodríguez, aunque aseguró que en el empate de esta tarde con Newell's Old Boys, 1 a 1 por la Liga Profesional de Fútbol, pudo ver algo del rendimiento que pretende.

"Cuando no podemos ganar nos duele. Hoy nos está costando efectivizar las situaciones de riesgo que tenemos. Hay que seguir, es un camino largo. Arrancamos muy imprecisos y le dimos confianza al rival", dijo el DT.

Mientras que frente a la falta de efectividad de sus delanteros, el exdefensor de Vélez manifestó que debe "reconstruir el ataque" tras la partida del "Pulga" Rodríguez a Gimnasia y Esgrima (LP).

"Hoy hemos mejorado pero no alcanzó. Hay que seguir, es un torneo muy competitivo y va a depender de nosotros. Tenemos mucho por delante por hacer y hay una gran irregularidad en el fútbol argentino", enfatizó.

Para cerrar, el técnico sabalero señaló que durante "muchos minutos" del partido se vio una buena versión del equipo. "Por momentos vimos al Colón que pretendemos", indicó.

RODRIGO ALIENDRO

Por su parte, el volante Rodrigo Aliendro afirmó: "No veo a este Colón tan distinto al que ganó el campeonato pasado. Estamos tranquilos porque sabemos que vamos a mejorar. No nos está alcanzando y trataremos de mejorar para seguir creciendo". "Sabíamos que iba a ser un partido duro, no hicimos un primer tiempo bueno y en el segundo salimos con otra mentalidad", cerró.