Javkin: "No podemos ser extorsivos: es una elección para proponer y escuchar"

Domingo 05.09.2021

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, sostiene que la del domingo próximo es una elección "muy especial" y pidió "mucha serenidad a todos". Cree que el Frente Progresista debe abrirse y debe mostrar a la sociedad lo mejor de su historia.

A una semana de las Primarias que definirán las grillas de candidatos en las diferentes coaliciones, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, defendió la herramienta electoral y pidió a la vez serenidad para todos. "Venimos -dijo- de la experiencia más difícil en el último año y medio para la humanidad, la pandemia, con lo que significó y significa, en materia de salud, las pérdidas y lo emocional".

Advierte, además que "estamos en un escenario en que podemos empezar a incorporar otras cosas; empiezan a aparecer también las demandas en un montón de temas, que habían quedado postergadas por la pandemia". Ello obliga a impulsar la gestión y las respuestas con mayor velocidad.

"En el medio de eso -confió- hay una campaña. Esta es una elección muy especial. Vamos a tener que tener mucha serenidad todos. La sociedad y la política en general. Hay que tener la prudencia de entender de dónde estamos empezando a salir…

-En ese contexto, qué significado tienen estas Paso, en particular. Porque en la instancia nacional, hay aquí en Rosario muchos dirigentes que participan en los primeros lugares de las listas; y también tenés la instancia de concejales… ¿Qué se juegan ustedes como espacio? ¿Qué elige el rosarino, qué debe mirar, qué cosas creés que están pasando, a una semana de esa elección?

-Nosotros lo que le vamos a pedir a los rosarinos es que nos acompañen. Para nosotros es muy importante, teniendo en cuenta lo que pasó, que nos ayuden a impulsar con nuestros concejales las acciones que necesitamos impulsar con mucha fuerza en este tiempo. Uno debió poner el foco en algo muy importante como la pandemia y la salud, pero alterando de alguna manera lo que habíamos planificado. Para lo que viene habrá que acelerar cosas. Y para hacerlo es importante tener un respaldo político amplio.

También advierto que en la provincia hemos tenido una manera muy consistente de usar las primarias de un modo y a veces las generales, de otro modo. La gente elige en la primaria a los candidatos de su frente que siente más cercanos. Yo sostengo que el problema es cuando nadie se anima a competir. Porque le estamos negando a la sociedad una herramienta. Acá la herramienta funciona: hay competencia. Y creo incluso que hay consistencia en lo que se está debatiendo, en las diferencias dentro de cada frente.

Desde esa perspectiva estoy bastante confiado en el fortalecimiento del Frente Progresista en la ciudad, creo que también vamos a crecer como frente a nivel provincial, en un escenario muy difícil. Y creo también que podemos tener una gran oportunidad si le mostramos a la sociedad un planteo abierto, diverso, plural, de futuro. Ese es el desafío que tenemos nosotros a nivel provincial y a nivel de las gestiones locales. Cómo le planteamos a la gente la construcción de lo que viene. Creo que eso va a ser decisivo.

-¿Cómo impacta o impactó en el Frente y en el armado el fallecimiento de su principal carta electoral, Miguel Lifschitz?

-Nosotros íbamos a una elección con Miguel de candidato, con toda la potencia que eso significaba. El fallecimiento de Miguel primero es extremadamente doloroso, en lo humano, en lo personal, pero también como fuerza política. Creo que allí hay que optar qué es lo se puede aportar para fortalecer al Frente. Nosotros tenemos que abrir. Nuestra sociedad ha cambiado mucho. No es más vertical. No es más homogénea.

-...cambiaron las relaciones, la comunicación, el trabajo…

-…¡La vida no es igual! Entonces creo que la política tiene que registrar que hoy estamos para coaliciones de agregación, más horizontales, más diversas, plurales, que capten la diversidad territorial, la diversidad generacional…

Imposible pensar en gobernar una sociedad como la que se está configurando con la lógica con que uno gobernaba antes, con sociedades más verticales, más homogéneas e integradas. Mi modelo de construcción es que tenemos que ir a ampliar y abrir el Frente. Y también bucear en lo mejor de nuestra historia. Porque cuando uno sufre pérdidas tan fuertes, claramente tiene que buscar fortalecerse en su propia historia. Yo no tengo dudas que Rubén Giustiniani representa lo mejor del Frente. Rubén fue un senador nacional que se plantó en defensa de la provincia con la 125, que tuvo el impulso del 82% móvil que después fue vetado, que trabajo la extinción del dominio del narcotráfico, que trabajó los temas ambientales que hoy son decisivos como la ley de humedales.

Es recuperar una tradición que se marca en la historia con Lisandro de la Torre, de que las bancas que corresponden a Santa Fe en la Legislatura nacional, vayan desde Santa Fe a defender la provincia. Y no desde la Nación acompañar proyectos políticos de fuera de la provincia. Y en ese planteo, no tengo dudas que Rubén, Palo Oliver o Schmuck representan cabalmente esa postura, como también es representativo contar en nuestra lista con todos los partidos del Frente, con todos los sectores.

-¿Y hacia abajo, pegados al territorio, concejales? ¡No van a quedar más periodistas en los medios de comunicación! ¿Qué buscaste y qué encontraste con Ciro Seisas?

-(se ríe). Yo hago política desde los 13 años. Toda mi vida he sentido esta pasión. Con ese recorrido, te digo también que la política no puede ser para los políticos solamente. Es lógico el vínculo entre periodismo y política. Es parte también de nuestra historia, desde Mariano Moreno en adelante. En Rosario, puedo contar no menos de veinte casos de periodistas que se volcaron a la política. A Ciro, yo lo conozco desde hace muchos años. El sintió que volcarse a lo público era lo que él podía hacer mejor en esta etapa difícil. Trabajó en una tarea muy de bajo perfil, casa por casa, en relación con las demandas de la ciudadanía y yo creo que es un gran candidato. Tiene todo. Es inteligente, es buen tipo y es humilde.

-¿Se plebiscita ahora la gestión o eso es solo sucede en las generales?

-Ahora es la primaria, una competencia muy buena. En la segunda etapa, en las generales, obviamente, la votación marcará una opinión sobre la gestión. No podemos ser extorsivos con la sociedad. Hay que escuchar. Las emociones con las que la gente va a ir a votar son muy distintas. Es una elección más para proponer y para escuchar. Y analizar luego lo que dice la gente. Y no hacer un planteo previo. Una cosa es ser apelativo en una campaña y otra muy distinta es plantear que la única alternativa para la sociedad es la que uno cree o milita.

Gobernador

-Ya sé la respuesta: vas a decir que no es el momento ahora. Pero ¿querés ser gobernador de Santa Fe?

-(se ríe) Nosotros tenemos nuestra fortaleza como frente en nuestros intendentes, que son muchos. Todos estamos haciendo experiencia en la gestión, algunos con más tiempo, otros con menos. Tenemos una historia de gestión local. Y no tengo dudas que en algún momento tendremos que llevar a la provincia, desde un Frente, toda esa experiencia ganada en los gobiernos locales.

Yo no lo pienso en términos individuales sino de manera colectiva. No soy tonto. Gobierno la ciudad con mayor cantidad de habitantes de la provincia y puedo ser una alternativa. No me pongo el casette en esto. Lo que sí te digo es que yo peleé mucho por ser intendente de Rosario y todavía no me tocó un mes normal. También implica algunas decisiones a nivel personal y familiar. Yo tengo hijos chicos. La intendencia todavía te permite algunas cuestiones de la vida cotidiana. Estás en tu ciudad, yo vivo cotidianamente mi ciudad. Ser gobernador implica otro nivel de responsabilidad. Pero también admito que no hay ningún objetivo político que no me movilice.