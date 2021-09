https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Por 3 a 1

Sudamericano de vóley: Argentina no pudo con Brasil y cayó en la final

El equipo de Marcelo Méndez, que ya se había asegurado una plaza para el Mundial de Rusia 2022, no pudo repetir el triunfo de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para conquistar la histórica medalla de bronce y perdió con parciales de 17-25, 26-24, 18-25 y 18-25 ante el anfitrión y clásico rival.

Crédito: FeVA



Crédito: FeVA

El seleccionado argentino masculino de vóleibol, que ya se había asegurado una plaza para el Mundial de Rusia 2022, perdió este domingo la final del torneo Sudamericano ante Brasil por 3 a 1. El equipo de Marcelo Méndez no pudo repetir el triunfo de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para conquistar la histórica medalla de bronce y perdió con parciales de 17-25, 26-24, 18-25 y 18-25 ante el anfitrión y clásico rival. Argentina, no obstante, ya se había asegurado la clasificación al Mundial de Rusia 2022 con los triunfos sobre Colombia (3-0), Perú (3- 0) y Chile (3-1) en el torneo disputado en Brasilia. Tenés que leer Argentina le ganó a Chile en el Sudamericano y se clasificó al Mundial de Rusia 2022 Este fue el título sudamericano número 33 para Brasil, mientras que Argentina solamente se consagró una vez, en 1964, ante la ausencia del clásico rival, y sumó su 19no subcampeonato. A pesar de la derrota, el seleccionado albiceleste, que tuvo a siete integrantes ganadores del bronce en Japón, cerró un gran año. Matías Sánchez, Bruno Lima, Agustín Loser, Martín Ramos, Ezequiel Palacios, Nicolás Méndez y el líbero Santiago Danani fueron los medallistas que colaboraron para la clasificación al próximo Mundial. Subcampeones Campeonato Sudamericano 2021



¡Gracias Selección por este año inolvidable! 🥰#OrgulloEnAlto #ADNVoley #VamosArgentina 💙 pic.twitter.com/famfEyrqLS — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) September 5, 2021

