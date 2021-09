Francisco Benítez, del team Soledad, ganó la final de La Voz Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El joven cordobés obtuvo el 44,3% de los votos de la gente y se consagró ganador del certamen.

Este domingo se realizó la final de La Voz Argentina, en la que resultó ganador Francisco Benítez, del team de Soledad Pastorutti, tras obtener el 44,3% de los votos del público. En segundo puesto, quedó Luz Gaggi, del team Mau y Ricky, con el 27,9%, seguido por Nicolás Olmedo, cuya coach fue Lali Espósito, con el 14,4% y, en cuarto lugar, Ezequiel Pedraza, del team Ricardo Montaner, con el 13,4%.

“Perdón, perdón...”, comenzó diciendo el flamante campeón, emocionado al conocer el resultado. “No pidas perdón, te lo ganaste porque sos un talentoso, porque te lo merecés, porque sos un genio, porque tenés un alma increíble y porque la gente la vio, por eso te lo ganaste”, le dijo su coach, también muy conmovida, justo antes de que estallaran los aplausos en todo el estudio para los dos finalistas y todos los protagonistas se fundieran en un fuerte abrazo. “¡Qué viva Argentina! ¡Ganamos todos!”, dijo Montaner eufórico.

“Se lo quiero dedicar a todos los participantes que estuvieron en el escenario. Todos los que pasamos por acá fuimos ganadores. Se lo dedico también a mi familia que me apoyó siempre”, expresó Francisco Benítez, emocionado.

Oriundo de Colonia Tirolesa, una localidad cordobesa de poco más de cinco mil habitantes ubicada a 27 kilómetros de la capital provincial, el joven de 22 años trabaja en una cooperativa eléctrica y sufre de tartamudez desde los 6 años, algo que no le sucede cuando canta.

“He sido el chico con problemas siempre, he sufrido mucho el no aminarme a hablar en público. No salía de mi casa, no quería hablar con nadie, he estado solo en mi pieza y llegó un punto en el que no quería estar más en este mundo. Hasta que un día, por cosas del destino, conocí a mi novia Rocío y fue ella quien me impulsó a que no me quede atrás. Cantar me hace ser otra persona”, contó en el casting.

Para La Sole, el flamante ganador solo tuvo palabras de gratitud: “Me dice que siempre me maneje con humildad. Yo estoy agradecido por el trabajo y el tiempo que dedicaron. Me ayudó a estar tranquilo y a crecer mucho día a día. Me tomo todo con muchísima calma, porque sé que esto es algo loco” reconoció.