En la costa Cántabra Piqué y Shakira, envueltos en un escándalo por increpar a un fotógrafo en España El futbolista es acusado de haber increpado a una persona para hacerle borrar una fotos.

En los últimos tiempos hemos sido testigos de la creciente afición de Shakira por el surf. Tanto ella como su familia se han vuelto amantes de las tablas y de ahí que en estos días hayan optado por pasar sus vacaciones en la costa cántabra, cerca de la playa donde poder coger unas olas.

Eso hicieron el viernes por la tarde con un fotógrafo como testigo que intentó inmortalizar la aventura en el mar de la cantante con su marido, sus hijos y un buen grupo de amigos. Pero no todo acabó bien.

Cuando la pareja se percató de la presencia del fotógrafo no se lo tomó demasiado bien e intentó que se borrara el material que había capturado. Javier Rosendo, que es así como se llama, se vio acorralado y ha decidido contar lo sucedido.

Tras aclarar que es un profesional que lleva 25 años dedicada al fotoperiodismo, ha relatado lo que le tocó vivir con Shakira y Gerard Piqué: “Ha sido un desencuentro, con una situación de falta de respeto y de violencia hacia mi persona y de agresión hacia la libertad”.

Shakira y Piqué surfeando en la playa de Oyambre.Foto: Gentileza

El fotógrafo ha explicado que le informaron de los planes de surfear de la pareja y se fue a la playa donde estaban para cubrir la información. Allí había una niña que quería hacerse una foto con el futbolista y el fotógrafo se acercó a él para preguntarle si podía hacerse la foto con la menor. Fue cuando se percató de todo.

“El señor Piqué me increpó, me invitó a que borrara las fotografías, incluso me ofreció hacer la fotografía de la niña a cambio de que borrara las fotografías que había realizado, yo le dije que ‘perdón, pero yo no puedo borrar esas fotografías’. Soy fotógrafo, me dedico a esto, es mi trabajo y yo no voy a borrarlas. A partir de ese momento es cuando él se dio la vuelta y sus acompañantes directamente vinieron a por mí”, contó.

“Yo no puse ningún tipo de resistencia y bueno, continuamente todas las personas que los acompañaban me increpaban, me coaccionaban, se acercaban hacia mí sin ningún tipo de precaución, sin mascarilla, hasta que yo tomé la determinación de colocarme la mía y de indicarles que había que mantener una distancia, hasta el momento que me abordaron, me quitaron la cámara… en ningún momento me acerqué hacia ellos. Estuvieron borrando las imágenes tras mirar en google cómo buscar el tarjetero y las instrucciones de cómo hacerlo”, explicó.

Shakira y Piqué surfeando en la playa de Oyambre.Foto: Gentileza

Retomando con su relato, contó que mientras uno de los acompañantes de la pareja, que era fotógrafo, le borraba las imágenes, él llamó a la Guardia Civil.

Afortunadamente no estaba solo, había una testigo que pasaba por allí y vivió los momentos de tensión que cuenta el fotógrafo. Reconoce que también recibió insultos cuando intentó intervenir.

Pese a todo, las fotografías han visto la luz y se ha podido ver a Shakira y Piqué surfeando en la playa de Oyambre.