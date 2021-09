Bottas correrá en Alfa Romeo desde 2022

Este lunes se confirmó que Valtteri Bottas se unirá a la escudería Alfa Romeo a partir de la próxima temporada de Fórmula 1, después de firmar un contrato de varios años con el equipo suizo.

El finlandés, que ganó el título de GP3 con el equipo ART Grand Prix de Vasseur en 2011, dejará Mercedes, donde se ha asociado con Lewis Hamilton desde 2017.

Durante este tiempo, Bottas jugó un papel clave al ganar cuatro campeonatos de constructores y aseguró nueve victorias y 53 podios.

I’m very happy and excited to let you know that I’ll be joining @alfaromeoracing @F1 team from 2022 with a multi year contract!



