Muere futbolista francés, tras 39 años en coma

El defensor francés Jean-Pierre Adams falleció este lunes luego de permanecer 39 años en un coma profundo luego de un error en la dósis aplicada de anestesia cuando lo operaban en una de sus rodillas.

Adams, murió a los 73 años en el Hospital Universitario de Nîmes (Francia). Nacido en Senegal en 1948, militó tres años en el Olimpique de Nîmes (1970-73) y cuatro en el Niza (1973-77), luego pasó al Paris Saint Germain donde jugó 2 temporadas (1977-79).

Le @PSG_inside a perdu, ce lundi 6 septembre, l’un de ses glorieux anciens. Défenseur des Rouge et Bleu et de l’Équipe de France, Jean-Pierre Adams avait porté les couleurs parisiennes de 1977 à 1979.



Le Club présente ses condoléances à sa famille et à ses proches.