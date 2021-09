https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.09.2021 - Última actualización - 11:38

11:35

Rumbo a Qatar

Argentina vs. Bolivia: este martes estarían disponibles las entradas

A tres días para el primer encuentro del seleccionado mayor de fútbol en nuestro suelo tras consagrarse campeones de América y el primero con público en lo que va de la pandemia. Son 17.000, pero todavía no se las puede comprar.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

El Litoral en en

Rumbo a Qatar Argentina vs. Bolivia: este martes estarían disponibles las entradas A tres días para el primer encuentro del seleccionado mayor de fútbol en nuestro suelo tras consagrarse campeones de América y el primero con público en lo que va de la pandemia. Son 17.000, pero todavía no se las puede comprar. A tres días para el primer encuentro del seleccionado mayor de fútbol en nuestro suelo tras consagrarse campeones de América y el primero con público en lo que va de la pandemia. Son 17.000, pero todavía no se las puede comprar.

Por Bryan J. Mayer SEGUIR El gobierno nacional anunció que 21.000 hinchas podrían alentar a nuestra Selección de Fútbol Argentino frente a Bolivia. La cifra resulta del 30% de aforo del Estadio Monumental de River Plate y es la prueba piloto para próximos eventos masivos. De esas entradas, 17.000 serían de venta libre en precios que oscilarían entre $ 2.500 a $ 10.000 en la plataforma web autoentrada.com. Sin comunicación oficial sobre el lanzamiento de la venta, primero se habló del sábado. Nada ocurrió ese día, sino que se rumoreó que las autoridades gubernamentales habían pedido que los tickets lleven nombre y apellido, por lo que los vendedores habrían pedido 48 Hs. para poder afrontar el requerimiento. La fecha apuntada era este lunes. La semana comenzó y el pase para el partido de Eliminatorias todavía no está disponible. Según pudo averiguar El Litoral con autoridades de Casa Rosada, este lunes se firmaría el DNU que habilita la presencia de público en el partido y el martes sería publicado en el Boletín Oficial. Recién a partir de allí las entradas estarían disponibles a la venta.

El Litoral en en

Temas: