Línea directa

Que la inocencia nos valga...

ASIDUA LECTORA

"Recuero una frase del Día de los Inocentes, cuando hacemos una broma: que la inocencia te valga. Eso les diría a los jubilados, afiliados al Pami, a mí misma... Porque uno está enfermo y paga la cuota (la que ya nos viene descontada en el recibo) y después se encuentra con que no tiene nada. Yo me tengo que hacer un estudio específico de las piernas y pido turno a Pami, como me corresponde, y me responden que tengo que esperar hasta el año que viene, para el mes de febrero. Yo casi no puedo caminar... ¡¡y tengo que esperar 6 meses para hacerme un estudio!! ¿Lo hacen en un solo lugar en el país para tener que esperar tanto? Así está Pami... Tenemos que esperar mucho tiempo para que nos atienda un médico; para una simple radiografía... A veces uno está sano y ni lo ocupa, pero la vez que lo necesita ¿te hacen esperar esta enormidad de tiempo para un estudio? Encima uno no tiene otro medio, como para poder pagar. Porque son estudios carísimos. Gracias a Dios, yo tengo a mis hijos que me van a ayudar. De lo contrario, ¿qué hace una persona mayor con el Pami? El médico de cabecera que tengo me dice: 'buenas tardes, ¿qué tiene?', y lo único que sabe es buscar en la computadora... Busca remedios que me vayan bien, para encajármelos... Ni me mira a la cara... Se queda ahí sentado y ni me revisa. Esos son los médicos de cabecera. Uno le pide ayuda y contestan: 'nosotros no tenemos nada que ver'... Esto tiene que cambiar un poco. No puede ser...".

Cuando lo sublime se banaliza

ALFREDO SALOMÓN

"Parece que la palabra 'garchar' está de moda, que significa tener relaciones sexuales. La verdad, es un signo de inconciencia expresarse con esa palabra, porque el milagro de dar vida a los seres humanos lo logran solamente un hombre y una mujer. Cuando la educación nos está faltando para no tomar a la chacota algo tan noble como sublime de dar vida humana, que no es para abortar, ni como para tirar un cuerpecito inocente a un basural. Los que toman livianamente la unión física de un hombre con una mujer parecieran no tener la mínima idea lo que es el verdadero amor de una pareja enamorada. Tenemos que tomar en serio y respetar esa natural atracción sexual, tomando tan livianamente algo tan importante como respetable".

Jardín República del Líbano

MARTA SNAIDERO

"El Jardín República del Líbano es el primer Jardín Botánico en Santa Fe. Este reclamo, que en nombre de contribuyentes y usuarios del predio elevé a distintos medios, está relacionado al cúmulo de restos de losetas de canto rodado, que el anterior gobierno municipal optó por dejar 'estacionado' contra el oratorio de la Virgen del Rosario y la pared sur de la Seccional 11a. de policía, ubicados sobre la transitada avenida Aristóbulo del Valle al 4700. Notas presentadas a la MEU de la Intendencia y al Concejo Municipal, acompañadas de imágenes a color, solo recibieron respuesta verbal por representantes del área que debería encontrar solución: 'No entra la pala mecánica por la vereda y el cordón'... La pregunta inocente es: '¿No hay brazos humanos, carretilla y pala para despejar el área y devolver seguridad, aseo y buena imagen al sector'?".