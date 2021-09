Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.09.2021

13:43

"El poder del bolsillo II"

JORGE, UN CIUDADANO QUE LEE, RAZONA Y RECUERDA

"Respecto a lo manifestado por una lectora que, indudablemente, 'usa' la sección de Lectores para hacer una pseudo campaña política, quisiera decirle un par de cosas. Que la gente vota con el estómago es verdad, si no no se concibe la elección de 2019. Les prometieron asado y heladera llena, más plata en el bolsillo. No hay nada de eso. Las tarifas 'planchadas' son una decisión de gobierno (con lo cual no está de acuerdo el ministro Guzmán) y una bomba que le explotará al próximo gobierno (la ayuda al FMI pedida por Macri fue en gran parte para pagar ese atraso). ¿Ud puede comprar zapatillas a $ 2.000?, dígame dónde. El dólar cerró en 2019 a $ 75 señora, no a $ 175. Se le escapó un 1 en las centenas. Al día de hoy está en $ 182. En estos 2 años cerraron 50.000 Pymes, se fueron empresas históricas que dejaron más de 30.000 desempleados. El país de los últimos 20 años solamente fue gobernado 4 años por Macri. 50 % de inflación anual en estos 2 años. 50 % de indigencia (no pobreza) y sigue creciendo. De verdad... ¿cree que la culpa fue solo de Macri? Basta de relato. Hechos, no palabras, señora. Y tantas otras cosas para decir, que no lo hago para no abusar del espacio que nos ofrece el diario. Gracias a El Litoral".

****

Arreglos a medias

LILIANA DE CANDIOTI SUR

"Quisiera preguntarle al secretario de Obras Públicas de la Municipalidad cuándo piensa terminar el trabajo como corresponde, con el bacheo de M. Candioti y Santa María de Oro... Como siempre, todo a medio terminar. Rompieron cordones y parte de mi vereda, toda la esquina. Llevaron vallas. Las personas que estaban trabajando no tenían idea de si iban a venir a hacer los cordones y a reparar mi vereda, en todos los lugares que destruyeron. Me pregunto ¿por qué hacen las cosas tan mal? ¡¡Empiezan y no terminan!! ¿¿Qué hago yo con mi frente? ¡¡¿Por qué no trabajan bien?!! ¿Por qué no terminan la obra? ¿Por qué tengo que tener mi frente roto y la calle sin cordones? ¡Por favor! ni estando a días de las elecciones hacen las cosas bien. Tres meses estuvieron con un tramo de pavimento de no más de 3 metros de ancho por 10 m de largo ¿¡¡y no pudieron hacer los cordones!!? Todo se hace por la mitad o mal. Muchas gracias al diario".

****

Desacuerdo

LECTORA DE B° ROMA

"Le contesto al señor Qüesta, que desea que vuelva el señor Macri: se ve que usted no ha perdido su puesto cuando él estaba en el poder, o bien no ha visto el cierre de más de 100 negocios aquí en Santa Fe. La deuda que dejó. La plata que el FMI le dio no se sabe a dónde fue a parar. De los jardines de infantes, uno solo... El resto, nada... El parque eólico, ¿dónde está? El correo, ¿qué pasó? Y cuántas cosas más... Señor Qüesta: con todo respeto, no puede decir que el presidente Macri fue lo mejor que hubo en años. ¡¡¡Por favor!!! Dejó sin trabajo a tanta gente, ¡¡qué sinsentido lo que usted expresó!!".

*****

Opinión

ERCILIO FERRI

"Los gobiernos modernos, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, se han convertido en enormes burocracias de bienestar en todas partes. El grueso del presupuesto en todos los países desarrollados se dedica en la actualidad a derechos, es decir a pagar todo tipo de servicios sociales. Y sin embargo, en todos los países desarrollados la sociedad está cada vez más enferma, en lugar de estar más sana, y los problemas sociales se multiplican. El gobierno tiene un importante cometido en las tareas sociales. El cometido de elaborar una política y establecer niveles. Y en un grado importante de ser el que paga; pero en tanto que organismos encargados de gestionar los servicios sociales, han demostrado ser totalmente incompetentes, y ahora sabemos por qué".

****

Inseguridad y anarquía

UN LECTOR

"Otro hecho inverosímil en esta ciudad insegura, anárquica, sin gobierno: están cascoteando los automóviles (o tirándoles balazos, porque hay de todo) en Perón e Iturraspe. Estamos hablando del casco macrocéntrico de la ciudad, no de un barrio a 10 km del centro... Pareciera que en esta provincia no tenemos Ministerio de Seguridad, ni gobernación. Nadie se preocupa por nada... está todo bien... Realmente señores del gobierno: ¿se van a poner a trabajar alguna vez? Señor ministro de Seguridad: ¿por qué no le deja el lugar a alguien que tenga la capacidad y ganas para enfrentar esta ola de delitos, que no permite vivir en paz en ningún lugar de la ciudad de Santa Fe? Falta que se instalen en la plaza 25 de Mayo y tiroteen la Casa de Gobierno. Esto es una cosa de locos. Es incomprensible, inaceptable. ¡Cuánta indolencia de nuestros funcionarios! ¡Qué falta de capacidad! Me avergüenza como santafesino".

****

Llegan cartas

Aclaraciones para que no oscurezca

MARIO PILO

"Suelen criticarme ser un odiador serial. Y sí: odio todas las sagas y series del peronismo, desde hace 50 años, con la coherencia que no suelen tener los que me critican. ¿Por qué?, porque arruinó y adoctrinó mi infancia, saqueó a mi padre docente, allanó mi casa, robó a mi tío almacenero, etc. Porque arruinó y degradó al país, a la patria y a sus ciudadanos. Porque nuestros hijos quedaron sin futuro y deben huir del país. Porque representa todo lo que detesto políticamente. El populismo nacionalista, retrógrado, sin educación ni ciudadanos. Solo súbditos de una anacrónica autocracia. Porque dejó y humilló la Constitución y la República. En definitiva, por ser lo que es en su adn".