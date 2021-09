https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.09.2021 - Última actualización - 13:54

13:51

Por Raúl S. Vinokurov Corrientes tiene Payé Pueden ser variadas las causas que traten de explicar el triunfo del gobernador Gustavo Valdés y el alto porcentaje de votos obtenido. Si bien se presumía un triunfo, muy pocos podían vaticinar el casi 77% que logró.

Las elecciones en la provincia de Corrientes no presentaban, en general, un interés desmedido en el resto del país. El resultado que se diera no podría influir en gran medida en el pronóstico nacional ya que no marcaría ninguna tendencia. Pero algo pasó. Si bien se presumía un triunfo del gobernador Gustavo Valdés, muy pocos podían vaticinar el casi 77% que logró.

La reelección de Valdés fue más que festejada por la UCR, que intenta reactivar su vigencia política sin romper la alianza con Mauricio Macri. Valdés es radical, siempre lo fue, pero ganó gracias a una alianza de muchos partidos, más de 30, de distinto volumen por supuesto, donde existieron alianzas dentro de alguna alianza, funcionando en muchos casos como una efectiva "colectora". Hasta un sector peronista no kirchnerista lo apoyó.

El ataque al diputado provincial Miguel Arias, pocos días antes de la elección, no impidió un desarrollo normal si bien la asistencia de votantes fue escasamente superior al 65% y este atentado presenta muchas dudas.

Variadas pueden ser las causas que traten de explicar no solo el triunfo y la consiguiente reelección sino también el alto porcentaje de votos obtenido. Las ya mencionadas alianzas: UCR, Partido Nuevo, PRO, sector del peronismo no K y otros de menor volumen. Gustavo Valdés, para la mayoría de los correntinos hizo una buena gestión de gobierno en lo social, económico y en el manejo de la pandemia y esto era reconocido por el oficialismo nacional. Corrientes no figura entre las principales provincias que tienen más trabajadores precarios que registrados, no tiene grandes conflictos sociales ni reclamos con los movimientos manifestando y cortando calles y avenidas.

Le reconocen a Valdés un manejo correcto de las medidas adoptadas durante el pico de pandemia. Cerró cuando tuvo que cerrar y abrió cuando otras provincias mantenían el cerco. La economía de Corrientes no sufrió tanto como la mayoría de las provincias del país, la actividad comercial no estuvo tanto tiempo paralizada, flexibilizando antes que otros. La mancha de su Ministro de Salud con una heladera conteniendo dosis de vacunas anti Covid no influyó evidentemente en el voto popular. En la región fue la provincia que primero inauguró el Hospital de Campaña aprovechando satisfactoriamente las instalaciones ya existentes de un antiguo Hogar Escuela construido por el peronismo e inaugurado en 1952 y equipado con todo lo necesario para atender los requerimientos del pico pandémico.

Hace 4 años Valdés asumía con el 54% de los votos ganándole la elección al candidato del kirchnerismo Carlos "Camau" Espíndola que obtuvo el 46%. Esa diferencia de 8 puntos se convirtió en más de 50 y produjo preocupación en el oficialismo nacional, mirando las PASO que tendemos dentro de pocos días y las nacionales legislativas. Salta, Jujuy, Corrientes ¿pueden marcar tendencia o influir en el voto nacional? Con respecto a esto hay opiniones a favor y en contra, pero la elección de Corrientes se convirtió en un tema de análisis y discusión en cuanto al futuro. Otro hecho que festejaron mucho fue que por primera vez en la ciudad capital de la provincia un intendente resultó reelecto y le ganó al hasta hace pocos días vicegobernador de Valdés, Gustavo Tassano, quien renunció para sumarse al peronismo y competir por la intendencia perdiendo también por alrededor de 50 puntos.

El radicalismo en busca de su renacimiento nacionalizó el triunfo correntino atribuyéndoselo como algo propio y exclusivo, pero el vicegobernador electo y aliado de Valdés es Néstor Braillard Poccard, de origen liberal y con simpatías en sus momentos con Álvaro Alsogaray y Carlos Menem. Actualmente es Senador Nacional y ex gobernador y también vice gobernador de un radical como Ricardo Colombi.

El peronismo correntino abunda en reproches hacia el gobierno nacional, consideran casi un abandono lo hecho durante la campaña y aseguran que la demora en que incurrió Alberto Fernández como presidente del partido en designar a un interventor del PJ local fue determinante en el resultado tan amplio a favor de Valdés. Juan Zabaleta, actual Ministro Nacional de Desarrollo Social fue el elegido en mayo, 3 meses antes de las elecciones. Muy tarde declaró Fabián Ríos, candidato por el kirchnerismo, quien también dijo que trataron de presentar un modelo no tan afín al gobierno nacional, pero faltó tiempo.

En idioma guaraní el término payé tiene varias acepciones, pero para los correntinos representa la magia, los misterios que emanan de su tierra y que atraen para siempre, junto a sus creencias, sus formas de vida y sentir las cosas de su lugar, de su provincia. En esta oportunidad sintieron que debían apoyar a Valdés, y tal vez, castigar un poco a la gestión nacional.

Valdés es radical, siempre lo fue, pero ganó gracias a una alianza de muchos partidos, más de 30, de distinto volumen, donde existieron alianzas dentro de alguna alianza, funcionando como una efectiva "colectora".

Le reconocen a Valdés un manejo correcto de las medidas adoptadas durante el pico de pandemia. Cerró cuando tuvo que cerrar y abrió cuando otras provincias mantenían el cerco.