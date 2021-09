https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.09.2021 - Última actualización - 14:02

14:01

Escritos El próximo domingo hay Elecciones Legislativas Nuestra patria se encuentra en una situación de decadencia institucional y económica, de la que son responsables los gobiernos que durante cuarenta años se alternaron en el poder. Como ciudadanos debemos hacer un repaso antes de ir a votar.

El domingo 12 de Septiembre de 2021 hay Elecciones Legislativas en las que cada Provincia elige Senadores y Diputados Nacionales.

Actualmente nuestra patria se encuentra en una situación de decadencia institucional y económica, de la que son responsables los gobiernos que durante cuarenta años se alternaron en el poder: el actual oficialismo (peronismo) y la oposición (Radicales - Pro - Socialismo).

Como ciudadanos podemos continuar con nuestra abulia cultural de votar al Mal Menor, o sea al Pro, Radicales, Coalición y Socialismo sin preguntar "Muchachos ¿qué hicieron en los últimos cuarenta años y en especial en los últimos veinte años?, ¿no tienen nada que ver con la crisis de nuestra nación?".

Basta solamente ver los carteles con las caras de los candidatos actuales; son los de siempre, los responsables de la política durante los últimos veinte años.

Los peronistas, ¡ni hablar de las figuritas repetidas! Son los mismos de los últimos veinte años y, algunos, de los últimos cuarenta años.

¿Olvidamos que en ese tiempo anulamos trece ceros a nuestro Peso Moneda Nacional?

Hoy debemos hacer un repaso. Institucionalmente, qué podemos opinar del Poder Ejecutivo que tenemos, es más un desgobierno que otra cosa y el futuro gobierno, son los Movimientos Sociales de Capital Federal y Gran Buenos Aires. En Economía, tenemos una inflación imparable, cuarenta y cinco por ciento de pobreza al límite, dentro de esa pobreza un cuarenta por ciento son niños, sin educación y con una alimentación no recomendable. En Seguridad lo que hemos logrado es una inseguridad sin igual, desocupados, comercios cerrados, industrias al límite, los puestos de trabajo perdidos no se reconstituyen con nuevos trabajos. Los únicos que aumentan son los empleos del Estado, que no pertenecen a la producción.

Mucho más no se puede agregar. Pero por todo esto les recomiendo a los jóvenes a rebelarse, a hacer lío, por la Patria; a los amigos jubilados, caminamos lento pero llegamos adonde nos proponemos, a rebelarnos por la Patria; a los ciudadanos de la provincia: el 12 de septiembre juega la Selección Nacional, ¡nos ponemos la camiseta y vamos a votar! ¡Ganemos el partido por goleada y votemos por la Patria! Votemos a las minorías a los desconocidos independientes en contra de los conocidos de siempre que tienen en su haber cuarenta años de degradación del país, pobreza, analfabetismo, desocupación, inseguridad, impuestazos. De todo menos Inversión, Producción y Trabajo.