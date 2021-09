https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 06.09.2021 - Última actualización - 16:59

15:57

“Queremos desarrollar un Distrito Especial y que sea la ciudad la que lo administre”, explicó el concejal y candidato Carlos Suárez, para lo cual cuenta con el apoyo de la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, quien se comprometió a presentar un proyecto de ley para que las 23 hectáreas que están en manos del Estado Nacional se donen al Municipio.

Elecciones 2021 Suárez y Losada proponen que las 23 hectáreas de la Estación Belgrano sean cedidas a la ciudad de Santa Fe “Queremos desarrollar un Distrito Especial y que sea la ciudad la que lo administre”, explicó el concejal y candidato Carlos Suárez, para lo cual cuenta con el apoyo de la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, quien se comprometió a presentar un proyecto de ley para que las 23 hectáreas que están en manos del Estado Nacional se donen al Municipio. “Queremos desarrollar un Distrito Especial y que sea la ciudad la que lo administre”, explicó el concejal y candidato Carlos Suárez, para lo cual cuenta con el apoyo de la candidata a senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, quien se comprometió a presentar un proyecto de ley para que las 23 hectáreas que están en manos del Estado Nacional se donen al Municipio.

El concejal y candidato a concejal en Juntos por el Cambio Carlos Suárez, presentó su propuesta de creación del Distrito Especial Estación Belgrano. La iniciativa prevé en la superficie de 23 mil metros cuadrados la construcción de un corredor gastronómico, emprendedor, tecnológico y residencial; con locales comerciales, vinculados al turismo, oficinas y sedes administrativas, stands para nuevos emprendedores, viviendas y un polo TIC para el impulso de las empresas de la nueva economía.

“Esta zona hoy es un lugar abandonado y un foco de inseguridad, y si no se le da un uso específico se corre el riesgo de que sea tomado por intrusiones. La Estación Belgrano misma está sin uso, en estos dos años no recibió nada de mantenimiento y el entorno se está degradando. No queremos volver a ver nuestros lugares emblemáticos abandonados, sin vida”, afirmó el concejal y candidato en Juntos por el Cambio, Carlos Suárez.Asimismo, el legislador recordó que llevó mucho trabajo recuperar este edificio desde que Mario Barletta tomó la decisión, con el apoyo de los vecinos; y que se fue mejorando gracias a la inversión de cada evento y los aportes de cada actividad.

“Hoy no existe la agenda de este espacio y ni siquiera se proyectan propuestas para esta primavera-verano, donde ya estarán habilitadas las actividades”, indicó en reclamo a la inacción de la Municipalidad sobre este tema. “El Municipio no está haciendo nada en este espacio, y eso aumenta el abandono, la inseguridad y la barrera entre los barrios de la zona, además de que vamos perdiendo el perfil turístico y de eventos que la Belgrano concentró los últimos años”, agregó.“Para la creación del Distrito necesitamos que los terrenos sean municipales, para que seamos los vecinos de la ciudad quienes definamos sus usos”, señaló el candidato a concejal en Juntos por el Cambio.

Explicó que está trabajando en conjunto con la candidata a senadora nacional Carolina Losada, que presentará en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de donación de las 23 hectáreas a la Municipalidad de Santa Fe, con fines de desarrollo urbano integral, sostenible y resiliente.

Proyecto integral

Sobre el proyecto, Carlos Suárez explicó: “La creación del Distrito Especial Estación Belgrano prevé la creación de un Consejo Consultivo que tendrá a su cargo el debate público sobre el desarrollo de este espacio. Además, mientras se avanza en la discusión, creemos que se puede comenzar con acciones como el corredor gastronómico y la Feria de Emprendedores, para ir generando actividades en este lugar”.

La propuesta presentada por Carlos Suárez pretende generar la integración barrial con apertura de las calles Chacabuco, Juan del Campillo e Iturraspe; así como desarrollar un corredor gastronómico y emprendedor que ya puede comenzar a implementarse para generar una apropiación segura del espacio. Además, contempla realizar un concurso de diseño del polo turístico, comercial y gastronómico en el entorno contiguo al histórico edificio; así como el desarrollo de un polo TIC entre Chacabuco y Juan del Campillo -sobre la base de una iniciativa presentada por emprendedores locales que ya fue declarada de interés por el Concejo Municipal.Finalmente, prevé el desarrollo de viviendas en un formato similar a las torres Procrear construidas en el Parque Federal y acciones que atiendan la situación irregular y los asentamientos entre Juan del Campillo y Pedro Ferré.

“Todo debe estar integrado como un gran espacio verde, como un corredor público y de acceso libre, que le dé vida a todo el predio”, señaló Suárez; para ello se propone la creación de un Ente Autárquico para la administración del Distrito.“Además, lo que importa es que todo este desarrollo tiene como premisas tener usos mixtos, con usuarios a toda hora del día: residencial, productivo, cultural, comercial; la eliminación de barreras físicas y la creación de una mayor superficie destinada a espacios públicos que se conecte a los existentes; y la sostenibilidad ambiental con criterios de eficiencia energética, reutilización de residuos y movilidad peatonal”, afirmó el candidato a concejal en Juntos por el Cambio.