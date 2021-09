Fernando Batista, acusado de firmar documentos falsos, rompió el silencio y se defendió

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de la Sub-20 salió a hablar luego de que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) lo acusara de falsificar los papeles de los jugadores argentinos.

Luego del escándalo por la suspensión del encuentro entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, Anvisa acusó a Fernando Batista de haber firmado los supuestos documentos truchos. Es por eso, que el entrenador de la Sub-20 rompió el silencio y dio su versión de los hechos.

En diálogo con ESPN, el entrenador contó su sensación luego de la acusación: "Me tomó por sorpresa la acusación. Estoy saliendo del predio de River después de haber visto el partido de reserva ante Independiente y me empezaron a llamar". Y agregó: "Yo no tengo nada que ver con esto, regresé de Estados Unidos el domingo pasado y recién pude empezar a tener vida normal después de la semana de cuarentena".

A su vez, hizo hincapié en su rol dentro de la AFA: "Nunca estuve en Venezuela. Yo no tengo esa facultad para decir , yo nada más soy un entrenador".

Finalmente, expresó su sentimiento luego de todo lo sucedido: "Lo tomo con sonrisa pero me da bronca que aparezca mi nombre. Yo no toqué Brasil ni Venezuela".

La acusación de Anvisa

Fernando Batista fue acusado de haber firmado los papeles que contienen información falsificada respecto a los cuatro jugadores de la Premier League: Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian Romero.

Acorde a la información otorgada por Globo.com, quien tuvo acceso a los documentos, Anvisa indicó que el nombre del responsable de la firma es el entrenador de la Sub-20. "Informamos además que todas las declaraciones fueron cumplimentadas por una sola persona - Sr. Fernando Ariel Batista - Asociación Argentina de Fútbol - AFA", dice la información.