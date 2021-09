6 de septiembre: Día Mundial del Sexo Oral

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Cada 6 de septiembre se celebra el Día Mundial del Sexo Oral, alusión a una de las posiciones más famosas del Kamasutra: “69” (6/9). En el mes de la salud sexual, esta jornada se basa en el concepto de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.

Está comprobado que el sexo oral es una de las prácticas que producen mayor placer en los encuentros íntimos. La referida posición que le da origen al Día Mundial del Sexo Oral es la favorita de muchas personas y es una de las usadas en la práctica del sexo oral.

Cuando hablamos de sexo oral automáticamente nos imaginamos un beso hacia una vulva, pene o al ano. Sin embargo, la oralidad tiene que ver con la participación de la boca. Y una de las prácticas más placenteras -últimamente más olvidada o no reivindicada- tiene que ver justamente con el acercamiento entre las bocas: los besos.

La boca y los labios tienen cientos de terminaciones nerviosas. En el beso participan más de 130 músculos, papilas gustativas de la lengua, sensores nerviosos y vías sensitivas que hacen que cada beso genere diferentes sensaciones de plenitud y placer.

Cuidados para tener sexo oral

Es importante considerar algunas precauciones clínicas para disfrutar de la experiencia sin correr riesgos y evitando infecciones u otro tipo de enfermedades frecuentes.

En primer lugar, es recomendable usar preservativo, en el caso de los hombres, ya que el semen posee características contagiosas. Para el caso de las mujeres, existen en el mercado “barreras de látex” que cumplen la misma función.

Además, se sugiere lavar toda la zona con agua y jabón antiséptico antes de la práctica. Lo mismo aplica para la boca, que debe enjuagarse con un producto bucal para remover todos los microorganismos que pueda contener.

Si bien la práctica no está contraindicada para ninguna persona, es aconsejable realizar una consulta médica para evacuar inquietudes personales y analizar cada caso puntual, de forma clínica y preventiva.

Pese a lo placentero del sexo oral, según el Journal Sex of Medicine el 30% de los hombres no practica ni recibe sexo oral. Por otro lado, The Canadian Journal of Human Sexuality constató que solo un 28% de las mujeres de entre 18 y 24 años reconocían disfrutar practicándolo y recibiéndolo, cifra que aumentaba considerablemente hasta los 40 años.