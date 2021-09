https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 06.09.2021

Luego de los disturbios e intento de fuga que se vivió en los últimos días en el barrio, desde la vecinal abogan por una solución definitiva.

Vecinos de Santa Rosa de Lima piden que la subcomisaría 2° pase a ser comisaría, para frenar la ola de disturbios que ocurren “una vez por mes”. La solicitud se renovó esta semana luego del intento de fuga que se vivió en los últimos días.

Miguel Verón, vecino de la zona, habló con El Litoral y expresó: “Esto nos preocupa a todo el barrio, pero a los vecinos que vivimos alrededor nos preocupa más. Esto va a pasar siempre, hasta que no arreglen el tema de la comisaría, nosotros hace años que venimos pidiendo comisaría, para que sea más grande, que haya más móviles, más gente.”

El vecino remarcó: “Esa comisaría se hizo cuando vivían mil personas en Santa Rosa, ahora somos 30 mil personas y seguimos con lo mismo. No hay gente, no hay nada”.

Y agregó: “Lo que nosotros estamos pidiendo es que alguno de los gobiernos, porque hace años que lo venimos pidiendo, se dedique a poner un poco de plata y hacer una comisaría para que la gente viva tranquila, tengamos más seguridad. No tenemos seguridad, de noche quedan dos o tres policías y no sé qué cantidad de presos, que creo que son bastantes. Así no vamos a poder vivir nunca”.

Verón indicó que la capacidad de la subcomisaría no alcanza para cubrir los conflictos del barrio: “Acá hay un solo móvil, después cuando pasa algo vienen móviles de otros lados, pero no tenemos garantía de que puedan dar seguridad, porque de noche cierran las puertas de la comisaría y no la abren porque son dos o tres los que están quedando”.

“Los vecinos pedimos que hagan una comisaría, que saquen los presos de ahí, que los manden a otro lado y que ellos quieren vivir tranquilos. Cada mes hay un problema acá: se queman los colchones, se quieren ir. Lo que pasa es que el lugar en el que están no se puede vivir, porque es muy chiquito y hay mucha gente. Siempre van a haber problemas” cerró.