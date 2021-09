https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Iban a alta velocidad y se encontraron con una calzada resbaladiza

Dos policías volcaron en Misiones cuando manejaban un Audi TT "recuperado del delito"

El vehículo tiene un valor aproximado de USD 50.000 y los efectivos no tenían permiso de usarlo porque no contaba con las cubiertas adecuadas.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Este sábado, en horas de la tarde, un móvil de la policía de Misiones protagonizó un grave siniestro vial que terminó con dos policías heridos. Se trata de un Audi TT, vehículo de alta gama que fue “recuperado del delito” y puesto a disposición de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo de la policía provincial en abril de 2018. El hecho ocurrió en la entrada de la localidad de Cerró Corá, a la altura del km 1.386 de la ruta nacional 12. El vehículo quedó prácticamente destrozado al despistar y volcar. Según consignó Misiones Online, los policías que iban a bordo “desobedecieron la orden de no moverlo del lugar y viajaban a alta velocidad con lluvia”. “El Audi necesita cubiertas importadas y en Argentina en estos años no se consiguen, al menos no bajo los procesos de compra que debe hacer un organismo. Por eso tenía un puesto fijo y actuaba de persuasión en la entrada a la ruta a Cerro Corá, y solo debía moverse 50 metros. Para acudir en auxilio de accidentes o por delitos existen otros vehículos de la Policía”, señalaron las fuentes oficiales consultadas. Las pericias preliminares indicaron que el accidente se debió a la alta velocidad en que circulaban bajo la lluvia ya que la calzada estaba resbaladiza. El auto quedó dado vuelta, con el techo apoyado en el suelo y con severos daños. Por su parte, los ocupantes del vehículo fueron trasladados de urgencia al hospital Ramón Madariaga con distintos golpes y raspones en sus cuerpos Según el testimonio de familiares, el examen de alcoholemia dio negativo. El Audi TT siniestrado es una versión Coupé con motor 2,0 turbo de 211 caballos de fuerza, una caja automática de 6 marchas y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos. El modelo 2018 -año en que fue incorporado a la fuerza- se vende en USD 50.000. Fue hallado con el número de motor adulterado luego de que su propietario denunciara su robo y cobrara posteriormente el seguro. Por eso, quedó en manos de la policía

