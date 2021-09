Nogara: "Estaba todo armado, en 20 minutos apareció el video de Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue colaborador de Claudio Vivas y Javier Torrente, además del entrenador de la Selección Sub 20 de Perú que hacía de sparring del "Tigre" Gareca. "Mi pasado en Colón está, no lo voy a negar; pero esto se hizo para dañar a Unión", expicó Nogara.

Fernando Nogara es un futbolero santafesino que hizo el curso de profe en Santa Fe, hasta que los caminos del fútbol lo llevaron a la función de entrenador, algo que desarrolló en varias ciudades, países y clubes, llegando incluso al puesto de Seleccionador Nacional Sub 20 en Perú con Ricardo Gareca. Hasta hace muy pocos días integraba el grupo de trabajo de Roberto Battión, incluso había sido anunciado por el Club Atlético Unión en sus redes sociales.

"Unión informa que Roberto Battión se incorporará a la Secretaría Deportiva del Club junto a Esteban Amut y Fernando Nogara que integrarán el área técnica. La próxima semana se realizará la presentación formal en sala de conferencias del Club", avisaba el Tate en su cuenta oficia el 28 de agosto. A las pocas horas de esa designación, las redes sociales de los hinchas de Unión se inundaron de un video, donde el propio Nogara admitía en una entrevista periodística de hace algunos años que "mi sueño algún día es dirigir a Colón, porque ahí jugué y soy hincha...". La decisión de Fernando fue "bajarse" del grupo de trabajo y no desembarcar junto a Battión en Unión.

"Yo tengo una hipótesis creada y es que el video ese lo tenían preparado con un tiempo de búsqueda. Digo esto porque cuando el club anuncia la contratación de Roberto y aparece mi nombre, no tardaron ni 20 minutos en hacer circular el video que me llega a mí y a partir de eso estaba en todos lados. No se por quién estaba preparado, ni me interesa. Yo puedo entender al hincha de Unión que me ve a mí diciendo que soy de Colón y se molesta y lo expresa en una red social; pero también hay acciones con malas intenciones para dañar a un club utilizando a otra persona. Eso no me gustó, no estoy de acuerdo, y por eso tomé la decisión final de no continuar", comentó el mismo Fernando Nogara al programa ADN GOL por la 96.7.

"Ese fue un fin de semana que tuvo picos emocionales muy distantes. Yo el sábado a la tarde me voy con mi hijo Santino que es fanático de Unión a ver la primera de Liga del club para empezar a interiorizarme de los jugadores y de muchas otras cosas. Ahí me empezaron a llegar los mensajes y me mandan el video con esa declaración que sinceramente yo no recordaba. Cuando lo vi, me empezó a jugar esta idea de no saber bien qué hacer porque mi pasado en Colón está, no lo voy a negar...sabía que esto podía pasar porque en Santa Fe nos conocemos todos. A raíz de esa situación ya dejó de ser para mí todo tan lindo y tan cómodo", amplió Nogara.

Al toque explicó cómo le comunicó su determinación al propio Roberto Battión e incluso al presidente de Unión, Luis Spahn: "La primera decisión fue propia por tranquilidad mental y emocional; además para liberar tanto a Roberto como a Esteban para que puedan trabajar tranquilos...no con esa carga de tensión dentro del club que iba a estar todos los días porque la mía era una función de mucha exposición con la gente. Con todo lo que se dijo y se viralizó, la realidad es que iba a ser muy incómodo el día a día tanto para mí como para el resto del grupo de trabajo. Para los dirigentes también. Antes de entrar ya había un conflicto potencial que me llevó a tomar la decisión. Se lo comenté a Roberto y a Esteban, entendieron mi postura. Después se lo comuniqué a Spahn para que él también tenga la información y se quedara tranquilo", explicó el ahora ex colaborador de Battión en el proyecto para Unión.

En la entrevista, Fernando Nogara explicó su recorrido: "Mi inicio fue como profesor de educación física aquí en Santa Fe. A partir de ahí yo me uno al mundo del fútbol como preparador físico, recibo un llamado de Claudio Vivas para sumarme a Estudiantes de La Plata y empiezo a trabajar con ellos en 2005. Después tuve la oportunidad de trabajar en México entre 2006 y 2009: ahí fue donde me despertó la curiosidad de ser entrenador, por lo que arranqué el curso virtual de ATFA a distancia. Fueron 2 años y luego tuve que venir a hacer las prácticas una semana completa en Buenos Aires. Posteriormente con Claudio pasamos por Racing e Instituto; luego fui a Newell's con Javier Torrente que era el otro ayudante histórico de Marcelo Bielsa".

Sobre su experiencia en el fútbol peruano, Nogara explicó que "en el año 2013 se me presenta la primera oportunidad de dirigir como entrenador principal y fue en Perú en un equipo que se llama Unión Comercio que es el club de donde vino Diego Mayora. Luego paso como ayudante por Sporting Cristal. En 2015 vamos a trabajar a la selección peruana donde me toca conducir la Sub 20 y armar el equipo sparring para Ricardo Gareca. El Tigre revitalizó el fútbol peruano a nivel juvenil porque antes realmente era muy precario, está haciendo un trabajo importantísimo, histórico", agregó Nogara.

Su relación con Roberto Battión

Respecto a su integración al equipo de trabajo que lidera Battión, Fernando Nogara recordó que "a Roberto yo lo conocía de encontrarnos en diferentes lugares acá en Santa Fe, con gente amiga en común y del fútbol. A eso después se sumó el turco Amut y comenzamos a juntarnos para conversar y darle forma a esta idea de la Secretaría Técnica que en un principio fue para Independiente, no para Unión. Con el tiempo seguimos definiendo cuestiones y dándole forma a la idea, cuando se cae lo de Independiente aparece la chance de Unión y nos reunimos con el presidente Spahn. Pasó el tiempo lógico de espera y resurge lo de Unión y pasó lo que pasó la semana pasada y es de público conocimiento. La primera reunión la tuvimos con Fabián Brasca, Marcelo Piazza y algunos dirigentes más. Fue una reunión muy linda, nos fue muy bien y nos trataron bárbaro. Tanto ellos como nosotros entendíamos el momento que estaba pasando Luis y por eso quedó en el tiempo la charla".

En el final, y siendo consultado respecto al rol que debía ocupar en el grupo de trabajo que asumirá en Unión de la mano de Battión, Fernando Nogara manifestó: "En nuestro proyecto la idea es que la Secretaría Técnica sea un apoyo constante a las diferentes áreas que tiene un club relacionadas con el fútbol, tanto sea en Primera como en las inferiores. El área que me tocaba manejar a mi tenía que ver un poco con eso, el seguimiento de los jugadores juveniles y de aquellos chicos que son del club pero que se van a préstamo. En el caso de Unión surgió que cuando tuvimos la reunión no tenía Secretaría Técnica pero tampoco tenía coordinador de inferiores más allá del trabajo que hace Leo Aguilar a quien conozco. Con ese panorama le ofrecimos ese acompañamiento desde un área de la Secretaría Técnica para también ocuparnos de la parte de inferiores que no tenía un coordinador".