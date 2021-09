El mercado de pases en la Fórmula Uno continúa, este martes se confirmó la llegada del británico George Russell para la próxima temporada 2022 al equipo alemán de Mercedes.

Russell será compañero del último campeón de la categoría, Lewis Hamilton, y reemplazará al finlandés Valtteri Bottas, quien anunció que continuará su carrera en la competencia en Alfa Romeo.

"Es un día especial para mí personal y profesionalmente, pero también un día de emociones encontradas. Estoy emocionado y me siento honrado por unirme a Mercedes el próximo año, que es un paso enorme en mi trayectoria, pero también significa que tendré que decir adiós a mis compañeros y amigos en Williams" señaló el piloto de 23 años.

It’s official. Next year, I’ll be a Mercedes F1 driver. This is a special day for me and I want to say a huge thank you to @WilliamsRacing, @MercedesAMGF1 and everyone who has supported me in getting to where I am today. I couldn’t have done it without every single one of you. 💙 pic.twitter.com/MmGA1vr9mR