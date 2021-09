Fiesta Nacional de la Agricultura: Esperanza a las puertas de una histórica edición

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La secretaria de Cultura y Deportes, Adriana Robledo habló sobre las características que tendrá la 77° edición del tradicional evento, que este año tendrá shows en vivo.

Este miércoles la ciudad de Esperanza y la región, celebrarán la edición 2021 de la Fiesta Nacional de la Agricultura. La actividad comenzará desde las 20.30 horas frente al Palacio Municipal, con la proyección en pantallas gigantes y shows en vivo.

En diálogo con El Litoral Adriana Robledo, secretaria de Cultura y Deportes del municipio local dio detalles de las actividades. “Estamos a horas de la 77° edición de la fiesta. Este año la pandemia nos obliga a tener una fiesta híbrida. En 2020 no quisimos dejar de hacerla, y por ello el acto fue en el palacio municipal pero de modo virtual. Este año será virtual y presencial, con la participación de números artísticos en lugares iconos de la ciudad”.

Robledo agregó que Esperanza es la cuna de la construcción de la maquinaria agrícola. “Es por ello que en el Museo de la Maquinaria Agrícola habrá un show especial con la participación de bailarines que estarán interpretando lo que allí está sucediendo con la historia de cada máquina. Todo eso se podrá ver con pantallas que estarán ubicadas frente a la fachada del municipio y en otros puntos de la Plaza San Martín -Monumento Nacional desde el año 2019 junto a la escultura central -”, aclaró la funcionaria quien agregó que por pedido del público este año la elección de la reina será transmitido en vivo.

“Vamos a recibir a las candidatas con todos los honores que se merecen, pero la pandemia obligo a que no haya muchas fiestas en otras zonas, por ello el número de reinas no será como en otras oportunidades. Además vendrán otras reinas como invitadas, pero no participarán de lo que será el concurso para ser Reina Nacional de la Agricultura. En total serán 9 las candidatas, cuando en otros momentos había 30. No queremos dejar de hacerlo, este es un distintivo de Esperanza. El hecho de haber seguido no solamente con la fiesta sino también con la elección de la Reina, es una marca de la ciudad”.

Por último Robledo agradeció y destacó el trabajo que hizo todo el municipio. “Hago hincapié especial en el equipo del área de cultura y deportes que no es numerosos, pero que cuando se trata de trabajar en lo que nos tiene que identificar no hay tiempo. Soy una agradecida de poder estar acá y que de esta fiesta que nos permitió crear la figura de embajadora de la Fiesta y que año a año va creciendo”.

Presentaciones artísticas

En el Museo de la Maquinaria Agrícola espectáculo de luz y sonido: Iván Faisal interpretación del tema «Madre de Colonias». Representación artística «Ama, Historia y Trabajo» a cargo de la Compañía Folklórica «El Trigal» dirección Cristian Weimuller.

Foto: Fernando Nicola

Obra artística “Pequeñas Semillas”. A cargo de alumnos del Área de Danzas: Folclórica, Clásica y Jazz del Liceo Municipal “José Pedroni”. Profesores: Fabián Fahsbender, María del Huerto Sánchez y Noella Russi,

En vivo

Presentación de Jurado y Coronación de la nueva soberana: Reina Nacional de la Agricultura 2021. Show lumínico musical sobre la fachada del palacio municipal, con la actuación de artistas esperancinos: Gonzalo Feijó, Marcelo Burgui, Luis Prieto, Luciano Marcuzzi, Elbio Donnet y Raúl Rudolf, Fabián Fahsbender y Jeannette Hillman, Adrián Joris y Tamara Tosone, Pelos al Viento.

Con aforo reducido, el evento se desarrollará siguiendo de manera estricta los protocolos dispuestos para el cuidado de la salud en la prevención del Covid-19.