Sin cambio en la escudería AlphaTauri confirmó la continuidad de Gasly y Tsunoda La temporada 2022 tiene a casi la totalidad de los pilotos confirmados, además del francés y el japonés, este lunes se confirmó el pase de Russel a Mercedes. La temporada 2022 tiene a casi la totalidad de los pilotos confirmados, además del francés y el japonés, este lunes se confirmó el pase de Russel a Mercedes.

Este martes, AlphaTauri oficializó la continuidad de sus pilotos para la próxima temporada de Fórmula Uno. De esta manera el francés Pierre Gasly y el japonés Yuki Tsunoda seguirán un año más en la máxima categoría del automovilismo.

“Estoy muy feliz de seguir adelante con la Scuderia AlphaTauri por otra temporada en la Fórmula 1, especialmente después de ver el progreso que hemos hecho como equipo desde que me uní por primera vez en 2017. Viendo el desempeño que hemos demostrado En lo que va de temporada, creo que hay grandes cosas que lograr para el resto de esta temporada y para el próximo año, especialmente con los próximos cambios en el campeonato en 2022" expresó Gasly.

En tanto que Tsunoda señaló "Es una oportunidad increíble y estoy muy agradecido al equipo por permitirme seguir aumentando mi experiencia en la Fórmula 1 con ellos. Tengo una muy buena relación con Pierre, ya he aprendido mucho de él este año y su experiencia me ha ayudado a seguir desarrollando mis propias habilidades, así que es genial continuar mi viaje en la F1 con él. Después de haberme trasladado recientemente a Faenza, me siento muy bien en el equipo y estoy deseando que llegue la próxima temporada".