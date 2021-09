San Martín: el 40% de la población del departamento ya completó su plan de vacunación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo informó el coordinador de la Sub Región de Salud, Diego Brigalia. En total, ya se aplicaron más de 75.000 antígenos. Las Terapias Intensivas se encuentran vacías de pacientes Covid.

Rodrigo Pretto | region@ellitoral.com

Habría que buscar en el archivo para encontrar cuándo fue la última vez que en todo el departamento San Martín no se informaron casos de Covid en 24 horas como este pasado domingo. El avance del plan de vacunación es una de las claves para entender la situación epidemiológica actual en el centro oeste santafesino. De acuerdo a los datos que informaron desde la Sub Región de Salud, al día de hoy ya se colocaron más de 75.000 componentes para combatir la pandemia. Además, las salas de Terapia Intensiva e Intermedia se encuentran sin camas ocupadas por pacientes que transitan la enfermedad. “Hoy, quienes se contagiaron, están cursando el virus en sus domicilios sin complicaciones”, destacó Diego Brigalia, al frente del organismo dependiente de la cartera sanitaria del gobierno provincial.

Este pasado domingo, las 17 localidades que componen el departamento San Martín no informaron nuevos casos, una situación que hacía mucho tiempo no se daba. "Esto se debe al aumento de cantidad de vacunados y que la gente haya tomado más conciencia”, consideraron desde la Sub Región de Salud, que destacaron, además, que son las premisas principales para comprender el drástico descenso de los contagios.

Hasta la fecha, en el departamento San Martín se aplicaron 47.047 primeras dosis y 28.196 segundos componentes, siendo un total de 75.243 inoculaciones en una población de aproximadamente 70.000 habitantes. “Es un número muy bueno, muy alto. Estamos hablando de algo cercano al 40% que ya tienen el esquema completo", indicó Brigalia.

De acuerdo a lo que adelantaron desde la cartera sanitaria zonal, este martes por la noche arribará una nueva partida a la región de AstraZeneca para quienes deben completar el plan de vacunación. Y a partir de los próximos días, se pondrá en marcha la inoculación a las personas que le asignen turnos durante las horas venideras.

A su vez, Brigalia también explicó que se está regularizando la situación de quienes habían recibido la primera dosis de Sputnik V y se encontraba con un retraso para la colocación del segundo componente. “Teníamos atrasos de 5 meses, y ahora lo hemos bajado. En este momento ya estamos inmunizando a personas que hace poquito más de 3 meses que se aplicaron el antígeno inicial”.

Aceptación total para combinar vacunas

En este contexto, y tras comenzar con la combinación de componentes Sputnik V con Moderna, desde la Sub Región de Salud dejaron en claro que la aceptación para recibirla fue, en general, muy alta. "Hay miedo. No es que la gente no quiera, pero hay desconfianza. La combinación de ambas vacunas tuvo una muy buena recepción en el departamento. Como viene la situación y con la aparición de nuevas variantes, le digo a la gente que tenga la posibilidad de recibir el segundo componente que se lo coloque porque va a estar más protegida”, pidió Brigalia”.

Terapias vacías

Con Terapias Intensivas e Intermedias sin pacientes Covid en este momento, el centro oeste santafesino encuentra algo de paz en su avance de lucha contra la pandemia. Es que en la mayoría de las comunidades del distrito, los casos activos están transcurriendo la enfermedad en su domicilio y sin complicaciones de salud. “Actualmente, y por suerte, no necesitan internación. La mayoría está vacunado con una o dos dosis, eso quiere decir que nos podemos contagiar a pesar de tener el esquema completo, pero de manera leve", destacó Brigalia.

De acuerdo a la información brindada, tanto las Terapias Intensivas como las Intermedias se encuentran actualmente vacías de pacientes Covid. En tanto, la ocupación de las salas generales tiene un escaso porcentaje. “Quienes están allí cursando el virus es, más que nada, por control y no por riesgos o complicaciones de salud. Esta enfermedad hace que el estado del paciente cambie en cuestión de horas”, destacaron.