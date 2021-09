Brasil celebra su Día de la Independencia con masivas protestas

Este martes, es el Día de la Independencia de Brasil y se realizaran manifestaciones en Brasilia, por parte de los seguidores del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. Se espera que miles de personas marchen apoyando a al mandatario, en su enfrentamiento con el poder judicial por los cambios en el sistema de votación brasileño.

A nivel internacional, más de 150 líderes de la izquierda firmaron una carta abierta criticando a Bolsonaro por alentar lo que llamaron una imitación de la «insurrección» del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Las manifestaciones están "avivando los temores de un golpe de estado en la tercera democracia más grande del mundo", advirtió la carta.

Bolsonaro dijo el viernes que las manifestaciones serán un "ultimátum" a los magistrados del Superior Tribunal Federal, que han tomado decisiones "inconstitucionales" contra su gobierno. El tribunal ha autorizado investigaciones de los aliados del presidente, por presuntamente atacar las instituciones democráticas del país con información errónea en internet.

El mandatario calificó las investigaciones, ordenadas por la corte, como una violación del derecho a la libertad de expresión. El Congreso y los tribunales también se resistieron al intento de Bolsonaro de introducir recibos de votación en papel, como respaldo de un sistema de votación electrónica, que según él es vulnerable al fraude. El tribunal electoral sostiene que «el sistema es transparente y seguro», informó Reuters.

Los críticos acusan al mandatario de sembrar dudas para que pueda cuestionar los resultados de las elecciones del próximo año, cuyas encuestas de opinión ahora muestran que pierde ante el expresidente de izquierda Lula de Silva. Ninguno de los dos ha confirmado sus candidaturas.

