https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 07.09.2021 - Última actualización - 11:02

10:55

Quedará sujeto a cada club

La UEFA no hisopará a los jugadores que tengan el esquema completo de vacunas

"Los futbolistas completamente vacunados ya no tendrán que someterse a hisopados u otras pruebas para participar en las competiciones de la UEFA" informaron.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Quedará sujeto a cada club La UEFA no hisopará a los jugadores que tengan el esquema completo de vacunas "Los futbolistas completamente vacunados ya no tendrán que someterse a hisopados u otras pruebas para participar en las competiciones de la UEFA" informaron. "Los futbolistas completamente vacunados ya no tendrán que someterse a hisopados u otras pruebas para participar en las competiciones de la UEFA" informaron.

El Comité Ejecutivo de la UEFA resolvió no exigir los hisopados anti-Covid a los jugadores que hayan completado el esquema de vacunación, una medida que regirá para todas las competiciones que organiza el máximo organismo del futbol europeo.

"Los futbolistas completamente vacunados ya no tendrán que someterse a hisopados u otras pruebas para participar en las competiciones de la UEFA" destaca la información publicada en el diario italiano Tuttosport.

Según la información, surgida de la UEFA: "Seguirá siendo responsabilidad, tanto a nivel económico como deportivo, de las empresas individuales verificar antes de viajar a otro país que sus miembros cumplen con los requisitos impuestos por los Estados individuales interesados para el ingreso"

Por su parte el virólogo italiano Matteo Bassetti apoyó la decisión de UEFA y subrayó que "si te vacunan ya no tienes que hacerte un hisopado para jugar un partido de fútbol".

"Era el momento que estábamos esperando hace muchos meses", escribió Bassetti en su cuenta de Instagram. Con información de Telam LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: