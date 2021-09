Comercios piden ampliar límites en las tarjetas de crédito

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara Argentina de Comercio destacó el impacto del programa Ahora 12 aunque advirtió una "reducción en los cupos de compras por parte de algunas entidades bancarias".

El programa Ahora 12 con todas sus variantes viene impulsando las ventas con tarjeta de crédito. No obstante, los comercios apuntan a los bancos y afirman que “la reducción de cupos de compra establecidos por algunas entidades limitan su potencial”. Las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio también solicitaron ampliar los rubros incluidos en el programa.

En la última actualización del programa oficial ya hubo tensiones entre el Gobierno y las entidades financieras que se oponían a incluir las nuevas opciones de financiación en 24 y 30 cuotas y a ampliar los cupos, aunque terminaron cediendo. En este caso, el llamado de atención viene por parte de los propios comerciantes que se encuentran con dificultades cuando sus clientes intentan pasar el plástico.

Las autoridades de la CAC ponderaron el esquema del Ahora 12 y todas sus variantes pero a la vez reiteraron su pedido de que fuera extendido a otros rubros, y también advirtieron sobre “reducciones de cupos de compra establecidos por parte de algunas entidades bancarias, que limitan su potencial”.

Esa misma problemática es percibida por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. “Los bancos tardan mucho en aumentar los cupos y con las elevadas tasas de inflación se reduce en términos reales la capacidad de financiar productos”, señalaron desde esa entidad a Ámbito.

Desde la Secretaría de Comercio, monitorean que los bancos no impongan sub cupos a las compras con Ahora 12 en las tarjetas, ya que las entidades no tienen autorización para establecer ese límite. Es decir, que el tope de gasto pueda ser utilizado íntegramente en productos incluidos en el programa si el titular del plástico así lo quisiera. En esa línea, fuentes del Banco Central de la República Argentina señalaron que van a tomar contacto con las empresas comercializadoras para tener un diagnóstico preciso de la situación.

Más allá de si se establecen o no sub cupo, empresarios consultados por este medio remarcan que habitualmente se encuentran con clientes que al momento de pasar el plástico se dan cuenta que su saldo es insuficiente. “En algunos casos se trata una falta de actualización que recorta el poder de financiamiento real y en otras ocasiones directamente es un recorte nominal del cupo”, remarcó un comerciante del rubro indumentaria.

El presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires Guillermo Siro afirmó, en diálogo con Ámbito, que “los bancos están bajando el descubierto porque la situación de los comercios es ajustada”. Al combo de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema, Siro sumó que “el 90% de los comercios chicos quedan por fuera de los créditos de los bancos comerciales”.