https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 07.09.2021 - Última actualización - 13:32

13:31

En "modo" campaña "Lo dice un carnicero", el comentario de Cristina Kirchner sobre la polémica por la carne

24 horas después de que el presidente Alberto Fernández aseguró que bajó el precio de la carne por la política de su gobierno de no dejar exportar, apareció Cristina Kirchner para "apoyar" esa medida.

En medio de la campaña y a pocos días de las elecciones PASO, la ex presidente publicó un comentario en Twitter acompañado de un recorte del canal de noticias TN.

“Mirá el video. No lo digo yo, lo dice un carnicero y además lo dice TN”, arranca el comentario de Cristina Kirchner.

"La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores", agrega la actual vicepresidente de la Nación.

Foto: Captura de pantalla

Cabe recordar que Alberto Fernández se hizo eco de un estudio prviado que registró una baja de 2,3% en los valores de venta de carne en los últimos dos meses,

Al respecto, fue consultado por la prensa y manifestó: "Me encantaría que los productores y los frigoríficos entendieran que la Argentina no debe pagar la carne al mismo precio que se paga en Beijing o en París porque a los argentinos no les cuesta producir lo mismo que en esos lugares del mundo”.

Por ello, señaló que estos actores “deberían saber discriminar el precio para el mercado argentino y para el mercado internacional”, aunque advirtió: “A mucha gente la avaricia le genera estas cosas. Muchos pícaros ven un ‘momento de oportunidad’ y se meten a hacer disloque. Si el Estado no se pone duro, todo se complica”.