El programa, conducido por Marley, tendrá como primer destino Estados Unidos junto a la diva de los teléfonos como invitada.

Nueva temporada "Por el mundo" se prepara para su regreso con Susana Giménez como primera invitada El programa, conducido por Marley, tendrá como primer destino Estados Unidos junto a la diva de los teléfonos como invitada.

Susana Giménez será la primera invitada del ciclo Por el Mundo (Telefe), conducido por Marley, y el destino elegido por la diva y el conductor será Estados Unidos, el viaje está planificado para noviembre.

Durante la temporada del 2020 "Por el Mundo" (Telefe), debió adaptar su formato y contenidos, como varios de otros programas que debieron modificaron sus emisiones debido a la situación epidemiológica que atraviesa el mundo. Según confirmó, La Pavada de Diario Crónica, el papá de Mirko estrenará una nueva edición con la diva.

Recordemos que en la temporada 2021, con una situación sanitaria un poco más controlada, el programa volvió con destinos dentro del país, debido al cierre de fronteras y los exigentes requisitos para poder salir de la Argentina.

La producción del programa está coordinando los distintos invitados, que acompañaran al conductor a los destinos que por el momento son dentro de los Estados Unidos, como Nueva York, Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles y Miami, entre los más importantes. La diva de los teléfonos solo participará del tour por Miami, mientras que Marley y su equipo, se quedara durante 8 semanas para continuar con el ciclo desde los Estados unidos.

Tenés que leer

Susana Giménez volvió a aparecer en la pantalla de Telefe, el pasado 3 de septiembre, a través de una entrevista con Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe Noticias. Pero para la sorpresa de todos, la diva de los teléfonos realizó la nota en realidad aumentada (RA) que fue furor en la red.

En un hecho tecnológico que marcó una bisagra en la televisión actual, lejos de los smartphones, Telefe tuvo a Susana Giménez nuevamente en su pantalla después de más de un año de ausencia, gracias a la realidad aumentada, una tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad.

"Es el día del regreso de Susana a Telefe", arrancó Cristina Pérez emocionada. "Susana esta terminando su aislamiento, por eso no puede estar acá con nosotros... Pero va a estar", anticipó Rodolfo Barili. "La primera vez que se usa en Argentina la realidad aumentada, es impresionante", agregó la conductora. Acto seguido, la pareja del noticiero estrella del canal de ViacomCBS se dirigió a otro sector del estudio armado especialmente para la ocasión, y allí presentaron a Susana, quien tampoco podía creer la situación que vivía, pues ella en realidad no estaba allí.

Luego, Susana habló sobre como a travesó el Covid que desencadenó en una neumonía bilateral que la llevó a permanecer internada durante días y a pasar semanas de recuperación. "Fue muy grave. Yo no me imaginé nunca que era una cosa así. Hay gente que lo tiene de diferentes maneras. Por ejemplo, mi hija tuvo y no tuvo nada de nada. Nadie puede imaginar lo horrible que es esta enfermedad", indicó Susana, quien regresó a Argentina el pasado miércoles 25 de agosto, en un vuelo privado proveniente de Uruguay, donde ha estado desde 2020.