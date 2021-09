https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Elecciones y Covid

Más de 400 mil santafesinos habilitados para votar no recibieron aún la primera dosis de la vacuna

Representan el 15,5% de los electores. A su vez, hay 902.499 personas que no han completado el esquema.

Más de 400.000 santafesinos que están habilitados para votar el próximo domingo en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no recibieron ninguna de las dosis de la vacuna contra el coronavirus. La Cámara Nacional Electoral informó que la provincia de Santa Fe cuenta con 2.768.525 personas en condiciones de emitir su voto. Hasta este martes, según datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud, 2.338.184 de habitantes fueron inoculados con al menos uno de los componentes. Por ende, son 430.341 los ciudadanos que no aceptaron aplicarse la vacuna o no se los pudo localizar para que lo hicieran. Equivalen al 15,5% del padrón total. Por su parte, hay 902.499 (32,5%) de esos electores que concurrirán a emitir su sufragio sin haber completado el esquema. En tanto, a nivel nacional son casi seis millones los argentinos autorizados a votar que hasta el momento no recibieron ni siquiera un pinchazo. De las 34.332.992 personas que figuran en el padrón, 28.431.871 ya fueron al menos parcialmente inmunizadas. Entre ellos están los que lo harán por primera vez (de manera optativa) y tienen entre 16 y 18 años, ya que los menores con comorbilidades vacunados entre 12 y 17 años alcanzan los 483.077 en todo el país. A su vez, son más de 11 millones los argentinos que aguardan por la segunda dosis del fármaco contra el Covid-19. Pese a que en muchos casos tienen buenos índices porcentuales de inmunización, los números de población sin vacunar son similares entre las provincias de mayor población. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

