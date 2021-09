Vacunación Covid: la provincia llegará en horas al millón y medio de segundas dosis

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 07.09.2021

Para los comicios del domingo recomientan no concurrir si se tiene Covid, síntomas compatibles con la enfermedad o se es contacto estrecho. Cómo avanza la inmunización y un aviso: "El barbijo va a ser necesario por un tiempo más".

Para los comicios del domingo recomientan no concurrir si se tiene Covid, síntomas compatibles con la enfermedad o se es contacto estrecho. Cómo avanza la inmunización y un aviso: "El barbijo va a ser necesario por un tiempo más".

La ministra de Salud de la provincia Sonia Martorano hizo un repaso sobre la campaña de vacunación que este martes ya había completado en un 97 % la colocación de primeras dosis y en pocas horas alcanzará el 43 % de segundas dosis. "Eso si se evalúa la población total; si hacemos el cálculo sobre población vacunable, es decir, más de 17 años, es un 56 %", dice en diálogo con El Litoral, mientras realiza los cálculos al otro lado de la línea telefónica.

- ¿Todavía hay personas que están recibiendo la primera dosis?

- Se pusieron todas las primeras dosis a quienes estaban inscriptos hasta la semana pasada. Creo que estamos en el 97 %. Pero se sigue inscribiendo gente y ayer (por el lunes) estuve recorriendo vacunatorios y veía que se aplicaban primeras dosis pero a personas que se inscribieron en la última semana.

Al corte de esta mañana tenemos 2.361.537 primeras dosis colocadas y la cifra se va a superar en las próximas horas (esta entrevista fue al mediodía de este martes). Es un número interesante si se considera que la población vacunable que sería más de 18 años son 2, 7 millones de personas. Pero con segundas dosis estamos en 1.466.239. Y hoy o mañana llegaremos al millón y medio.

Cuando digo segundas dosis estoy hablando de inmunización completa, porque tener la primera dosis es poder decir que la persona está vacunada. Pero esto es inmunización, es tener el esquema completo frente a la posibilidad de la variante Delta.

Por eso insistimos tanto en que agosto iba a ser el mes de las segundas dosis. Con esto de hoy vamos a llegar al 43 % de la población total. Porque si hago un corte en las personas "vacunables", más de 18 años estaremos en un 56 %. Nos están faltando una 800 mil segundas dosis.

- Estos números están favorecidos por la llegada de segundas dosis de Sputnik V y AstraZeneca para completar esquemas.

- Y las dosis de Moderna que redireccionamos. Con esa vacuna cubrimos a la población de 12-17 años con riesgo, que fueron alrededor de 27 mil (inscriptos en el registro) con primera y segunda dosis. Y la utilizamos como segunda dosis de Sputnik V. Con eso y lo que vino de segundo componente de Sputnik estamos vacunando antes de los 90 días con segundas dosis, es decir que se fue acortando la brecha.

- Y ahora se espera el arribo de dosis de CanSino.

- Llegaron 200 mil al país. Todavía no ingresaron a la provincia pero calculo que eso es inminente. Serán unas 15 mil que se van a utilizar para poblaciones de difícil acceso, situación de calle, refugiados. Es una vacuna chino-canadiense muy buena y de una dosis. Entonces, la población de difícil acceso o que está de tránsito quedará vacunada con una dosis. Esa es la normativa que vino de Nación.

- ¿Y esperamos Pfizer en septiembre?

- Digamos en septiembre. Sabemos que va a venir un lote de 100 mil y otro de 100 . Cuando lleguen van a ir destinadas a la población de 12-17 años sin factores de riesgo en orden descendente: de 17 hacia abajo. Son los que están en el último año (de secundaria), con posibilidad de hacer el viaje de estudios y por eso son los primeros que queremos ir cubriendo.

No olvidemos que Pfizer también es una vacuna de ARN mensajero, es decir la misma base que Moderna. Por eso se puede usar como segunda dosis de Sputnik V. Pero vamos a priorizar el grupo de 12-17 sin riesgos.

- ¿Hay alguna vacuna en estudio para menores de 12 años?

- En el mundo sí: Sputnik y Sinopharm están desarrollando estudios. Pero hasta ahora vamos a llegar en el país hasta 12 años.

- Hay mayor apertura, cierta tranquilidad y se observa algún relajamiento. No está concientizada la población sobre la posibilidad de que ingrese la variante Delta o no preocupa tanto?

- Sí preocupa. Siempre digo que estamos con una foto que es muy buena: los casos (de coronavirus) están por debajo de 300 en los últimos 14 días; la positividad en los testeos es del 6 %, la más baja de esta historia; la ocupación de camas es de 60 % provincial que además es prácticamente no Covid. Pero es probable que esta sea la foto por el alto nivel de vacunación que tenemos y que estamos decididos a completar entre fines de septiembre y principios de octubre. Pero no es la vacunación sola la que nos va a salvar: es vacunación más cuidados. No debemos relajarnos, tenemos que cuidar lo que tenemos especialmente en el tramo final de vacunación.

Tenemos cerca la variante Delta y la Mu. No sabemos cómo van a funcionar porque en el país tenemos prevalencia de la Manaos y no sabemos cómo conviven. Pero entendemos que lo que está frenando mucho (la circulación comunitaria de Delta) es la vacunación. Por eso hay que pedir que no relajemos los cuidados; probablemente podamos tener un fin de año diferente si ya tenemos a la población vacunada.

- Hay fecha probable de ingreso de nuevas vacunas, de porcentajes de vacunación y de ingreso de la Delta. Pero no para decir que de ahora en más no necesitamos usar barbijo.

- No. Si hay algo que hemos aprendido en el mundo es que cada país que salió a festejar el final de la pandemia tuvo rebrotes. El barbijo va a ser necesario por un tiempo más hasta que veamos el comportamiento epidemiológico y lo que pasa en el mundo. Es más, este es un virus que no da muestras de extinguirse sino de mutar. Por eso, si estamos vacunados y mantenemos niveles de inmunidad, probablemente el virus quede circulando a niveles más bajos como ocurre con el de Influenza. Es probable que se hagan refuerzos anuales, pero no hay que aflojar las medidas de prevención.

Elecciones y pandemia

- Seguimos en una pandemia, ¿cuáles son las recomendaciones para los comicios del domingo? Hay un protocolo sanitario bien específico, ¿pero cómo tiene que actuar el electorado?

- Las medidas de seguridad están y en varias provincias ya se votó y no hubo inconvenientes. Pero si la persona es Covid positivo, está en aislamiento, es contacto estrecho o tiene síntomas la recomendación es que no vaya a votar. Es más, después de las 18 del domingo o el mismo lunes pueden entrar a la página www.electoral.gob.ar, cargan el certificado si lo tienen o indican el motivo por el que no fueron a votar.

La pandemia no es menor; los cuidados están pero alguien con síntomas o en aislamiento o con Covid no tiene que ir a votar.