El entrenador Tatengue habló tras la derrota 4 a 0 ante Vélez en Liniers.

Las explicaciones del DT Azconzábal: "Busqué tener más la pelota"

El entrenador de Unión, Juan Manuel Azconzábal, explicó luego del partido que "busqué tener mayor posesión de pelota con el equipo que armamos. Vélez, Argentinos y River son los equipos que más tiempo manejan la pelota y, para tener más opciones, armé el equipo en función de ese objetivo, el de tener más la pelota. En cuanto a nombres propios, el plantel compite en forma pareja y vamos viendo las distintas situaciones", señaló después de la abultada derrota en Liniers.

Respecto del planteo táctico, al abandonar la línea de cinco defensores para este partido, dijo que "en el partido con Godoy Cruz, el equipo defendió prácticamente con línea de cuatro más allá de los nombres que alinearon, porque Lucas Esquivel jugó por delante de Corvalán casi todo el partido. Con Argentinos, tuvimos línea de cinco sobre todo en el segundo tiempo. Como precisaba tener mayor volumen de juego, la idea fue darle más participación al mediocampo. Entiendo que tuvimos las posibilidades para marcar, no estuvimos precisos, carecimos de contundencia y el equipo contrario sí la tuvo. Es un equipo bien preparado y con recursos", señaló el entrenador rojiblanco.

En cuanto al sistema defensivo, dijo que "en los primeros minutos tuvimos respuestas defensivas. En el momento del penal estábamos bien, creamos jugadas elaboradas y nos faltó contundencia. El error por no resolver bien en una jugada que no sé si no fue falta, nos cuesta un gol, que fue el primer de ello s. Y luego no supimos resolver en los restantes".

También destacó que "las situaciones de gol las tuvimos, incluso más que en los últimos partidos, pero no tuvimos contundencia".

Volviendo al planteo utilizado, dijo que "más allá de los resultados, no podemos dejar de lado el funcionamiento del equipo, el presente cotidiano de cada jugador y lo que nos ofrece el adversario. Todo eso es lo que buscamos en la planificación, hoy no nos salió". Y agregó que "cuando sucede el penal, el equipo estaba funcionando y habíamos tenido chances claras, antes y después del penal, durante el primer tiempo. Vélez nos llegaba con pelota parada y por afuera, que era algo que podía suceder. El tercer gol fue de pelota parada y ya allí se nos hizo muy cuesta arriba".

Sobre la preocupación o incertidumbre que genera este resultado, dijo que "en la victoria o en la derrota, el equipo siempre tiene cosas para corregir. Debemos ser objetivos y observar las cosas que se hacen bien y las que se hacen mal. En todos los partidos vemos defectos y virtudes. Esperemos ser competitivos y cambiar la situación fea que nos quedó por este partido".

También habló de los cambios que hizo en el segundo tiempo. "El ingreso de González e Insaurralde fue porque quería tener posibilidades arriba, porque son dos delanteros. Los dos crearon situaciones y tuvieron peligrosidad. Habíamos notado cierta falta de contundencia y también que el equipo estaba perdiendo frente al ritmo más sostenido que mostraba el rival".

Volviendo al tema de los goles, hizo hincapié sobre todo en el primero. "El primer gol era una situación evitable, había que resolverla antes, cuando empieza la jugada. Y creo que fue falta. El segundo nos agarra abiertos y en los minutos siguientes intentamos corregir. Creo que el tercero fue determinante", concluyó.